PÅ VINNERLAGET: Astrid Smeplass (t.h.) var den Celine Helgemo sang om da hun vant MGP Jr. med sangen «Bæstevænna» i 2007. Foto: NTB SCANPIX

Slik ble vi kjent med Astrid Smeplass

Publisert: 25.02.18 22:14 Oppdatert: 25.02.18 22:32

Vinneren av «Årets Spellemann» fikk ros allerede i sin aller første omtale i pressen.

«Det var Astrid Smeplass (10) som skulle først ut i ilden», het det i Opdalingen 24. januar 2007. Avisen var på plass under Ungdommens Kulturmønstring i Rennebu, hvor Smeplass vokste opp.

«Hun fremførte VAMPs velkjente «Tir n`a noir», selvfølgelig på klingende haugesunddialekt. Sin unge alder til tross; Astrid innehar en flott stemme, som med årene bare kan bli enda bedre. Det er nok flere som gleder seg til å følge Astrid videre!», skrev reporteren.

Ved samme arrangement opptrådte Smeplass også sammen med tre andre jenter.

«Det er tydelig at jentene har brukt en del timer på danseøving i tillegg til synginga. Det hersker liten tvil om at Idol-konseptet er blitt et viktig forbilde for mange unge håpefulle», skrev Opdalingen.

Og nettopp «Idol» skulle bli viktig for Smeplass senere.

Men før den tid skulle hun få mer enn bare lokal berømmelse i 2007. Og det var ikke hennes den gang tre år lange erfaring som drillpike og fløytespiller som sørget for det.

I 2010 vant nemlig Celine Helgemo MGP Jr. med sangen «Bæstevænna». Og venninnen var Astrid Smeplass.

– Hun er verdens beste venn. Blid, snill og fin å ha som venn, sa Helgemo til Adresseavisen da seieren var et faktum.

Og vennskapet har holdt seg. De siste årene har Smeplass bodd i kollektiv på Frogner med Julie Bergan - og Celine Helgemo .

Se hva som skjedde med Astrid etter «Bæstevænna» her:

Smeplass’ berømmelse for egne bragder kom da hun ble med som «Idol»-deltager i 2013, ble folkefavoritt og utløste ramaskrik da hun røk ut på femteplass.

I kjølvannet av «Idol» ga hun ut singelen «Shattered», en poprocklåt som nådde fjerdeplass på VG-lista.

På tampen av 2014 staket Smeplass imidlertid ut en helt ny kurs musikalsk, markert ved elektropopsingelen «2 A.M.».

Den nye stilretningen tok henne til store høyder allerede året etter. Matoma-samarbeidet «Running Out» tok av på streamingtjenestene, og er til nå spilt 140 millioner ganger på Spotify. Hun figurerte også som duettpartner på kanadiske Shawn Mendes’ debutalbum, som toppet Billboard-listen i USA.

I 2016 fikk hun sin hittil største hit, «Hurts So Good», som har 167 millioner avspillinger på Spotify. Da turnerte hun også USA og Europa som oppvarmingsartist for australske Troye Sivan. For 2016 fikk hun Spellemannpris som årets nykommer.

I 2017 turnerte hun både Europa og USA med god uttelling, og fulgte på med en utsolgt norgesturné.

Underveis hadde hun hits jevnt og trutt, med «Breathe», «Such A Boy» og «Think Before I Talk» - sistnevnte ble hennes første VG-listetopp.

I 2018 er hun regjerende «Årets Spellemann» - og holder på med sitt første album, hvis slippdato ikke er satt ennå.