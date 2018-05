KLINER TIL: Aurora Aksnes. Foto: MORGAN HILL-MURPHY

Aurora Aksnes om bildebråket: – Skuffende

Publisert: 02.05.18 19:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-05-02T17:05:49Z

Artisten fikk massiv motbør etter å ha postet et bilde av seg selv omfavnet av en svart mann. Nå tar hun til motmæle, og slipper video med pikekyss.

Popstjernen Aurora Aksnes (21) fra Os er ute med en ny låt, «Queendom» , og sin første musikkvideo på nesten to år.

Som VG omtalte tirsdag, har hun høstet storm under nedtellingen til videoen i sosiale medier. Et stillbilde hvor artisten omfavnes bakfra av en svart mann utløste et skred av ufine kommentarer – flere av dem rasistiske, andre med beskyldninger om å spille på pornografiske virkemidler.

Bedre og verre

Aksnes har imidlertid en dedikert fanbase på nett, og mange av hennes tilhengere har tatt henne i forsvar. Både i form av å slå ned på rasismen, og ved å mene at Aksnes kan få være så sensuell og seksuell hun selv måtte ønske å være.

– Folk er både bedre enn jeg tror og verre enn jeg håper, sier artisten til VG.

– Det viser seg at det ikke skal så mye til for å utfordre folk, eller provosere dem.

Se den nye musikkvideoen her:

21-åringen tror at mange av kommentarene stammer fra ganske unge nettbrukere.

– Det overrasker meg veldig, at det kan oppstå så mye hat av ingenting. Men det er jo ikke nytt det heller – folk kjeder seg, og dette er nok et resultat av at internett stripper noe av medmenneskeligheten fra oss. Det er det som er mest skuffende.

Rått og ekte

I «Queendom»-videoen byr Aksnes blant annet på en klinescene med seg selv og en annen jente.

– Jeg vet selv hva jeg synes er vakkert og sterkt, nydelig og rått, skjørt, og mest av alt, ekte. Jeg har bestemt meg for at jeg vil være alt – og det må folk bare tåle, ler hun.

Denne artikkelen handler om Aurora Aksnes