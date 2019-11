MÅ SPARE STEMMEN: Miley Cyrus, her under det som kanskje er hennes siste opptreden på en stund, under iHeart Radio Music Festival i september, skal ha gjennomgått en vellykket operasjon i stemmebåndene. Foto: STEVE MARCUS / X00642

Miley Cyrus opererte stemmebåndene

Miley Cyrus har utsatt innspillingen av nytt materiale etter at hun måtte gjennom en operasjon på stemmebåndene.

Nå nettopp







Det melder flere utenlandske medier, deriblant People Magazine.

Det skal ha vært etter en mandeloperasjon tidligere i høst at legene oppdaget en uregelmessighet på Cyrus’ stemmebånd. Artisten har selv ikke kommentert operasjonen, men People Magazine henviser til flere uavhengige kilder som sier at Miley Cyrus må utsette innspillingen av sitt neste album på grunn av operasjonen.

les også Miley Cyrus raser mot utroskap-ryktene

Albumet har fått navnet «She Is Miley Cyrus» og er delt i tre EPer. Den første, «She Is Coming», kom i mai og etter planen skulle de to andre EPene, «She Is Here» og «She Is Everyting», bli utgitt i løpet av 2019.

Det er imidlertid nå uklart om de kommer før jul, på grunn av flere hendelser i Cyrus’ liv dette året.

les også Liam Hemsworth om bruddet med Miley Cyrus: – Ønsker henne god helse og lykke

Den viktigste hendelsen sånn sett er nok skilsmissen fra Liam Hemsworth. Miley Cyrus ga rett etterpå ut singlen «Slide Away» som egentlig ikke skulle være med på det kommende albumet, men som nå ser ut til å få sin plass der likevel.

les også Miley Cyrus vil ikke ha barn: – Jorden er utslitt

Miley Cyrus er nå i et forhold med den australske artisten Cody Simpson. Hun har også bidratt med en duett på den siste platen til «Jurassic Park»-stjernen Jeff Goldblum - som også er jazz-pianist - og hans Mildred Snitzer Orchestra.

Publisert: 10.11.19 kl. 12:38







Mer om