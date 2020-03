ALENE: Holly Lapsley «Låpsley» Fletcher viser at det kan komme mye godt ut av isolasjon på sitt andre album. Foto: XL/Playground

Plateanmeldelse: Låpsley – «Through Water: Flytende innestemning

Musikk å sitte isolert til.

ALBUM: POP

Låpsley

«Through Water»

(XL/Playground)

Sammen med norske Aurora er det Låpsley som oftest nevnes i samme åndedrag som Billie Eilish.

Og da selvsagt av Billie Eilish.

Det er ikke så rart. Likheten mellom det LA-baserte Eilish har omfavnet kloden med og det Yorkshire-baserte Låpsley debuterte med, er som to kapitler i samme bokserie.

Der 2016-debuten til briten med den norske bokstaven viste seg å være mer presis i albumtittelen enn nødvendig. «Long Way Home» hadde på flere måter et stykke igjen før den nådde helt hjem.

Siden hun la karrieren litt til siden har Holly Lapsley Fletcher, som hun egentlig heter, tatt jordmorutdanning og gått gjennom et samlivsbrudd. Før en ny verdensstjerne altså plukket henne opp fra bakken. Med hilsenen om at «Ocean Eyes» aldri hadde vært skrevet om det ikke var for Låpsley.

Plutselig var ikke jordmortilværelsen like relevant. Eller interessant.

Levd liv

«Through Water» er ikke et svar på den låten. Eller hilsenen. Selv om tittelen kan framstå slik. Sannsynligvis er det like mye en metafor på en fødsel, for alt jeg vet. Det er fullt av fortellinger om tapt kjærlighet. Alle sammen plassert i ulike nyanser av blått.

Låter som bare såvidt berører en ved første gjennomspilling, før de sakte svømmer ut av sine egne seige synther og forsiktig forheksende rytmebokser. Stemmen er lavmælt og reservert. Full av levd liv. Helt absurd med tanke på hennes knappe 23 år på kloden.

Sånn sett er «Through Water» like mye for de som har arvet alle Simon & Garfunkel-platene, men som egentlig liker at musikk kan høres ut som den er spilt inn i dette årtusenet. Arrangementer og låter får bygge seg opp mer kontrollert og tidløst enn det man er vant til av musikk på dette kommersielle nivået.

Bush-nikk

Lytter man feil, kan det virke som om musikken er mye mindre komplisert enn det den faktisk er. Det er før man oppdager den Burial-klignende tilnærming på arrangementer og melodi. Og de små Kate Bush-nikkende som er spredd ut både her og der. Før man skjønner at dette er en slags trip-hop for vår tid, i et dypdykk av feminisme og miljøbevissthet. Framført av en tilbakeholden vokalist, som tør å la være å ta i før det er absolutt nødvendig.

Myk og passe dyster elektronika med soulknekk som ikke ber om for mye plass. Det var selvsagt aldri ment å være slik, men når hun avslutter med «Speaking of the end» er det ikke mulig å høre på Låpsley uten å være berørt av samtiden. Ikke minst at det er spilt inn i mer eller mindre fullstendig isolasjon.

I dét perspektivet er «Through Water» perfekt for disse underlige stillstandene og endringene vi lever oss gjennom akkurat nå.

Publisert: 22.03.20 kl. 23:08

