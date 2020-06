FALLTEKNIKK: Victor Leksell demonstrerer riktig teknikk for å stige ned fra trær. Foto: SONY

Musikkanmeldelse Victor Leksell – «Fånga mig när jag faller»: Fint forutsigbart føleri

For dem som savner svensk sommer: Her er en svenskere sommer.

Forrige uke så kulminasjonen av Lars Lillo Stenberg og Egil «Bare Egil» Hegerberg ikke-eksisterende krangel i form av en konsert som blant annet ble vist på VGTV.

I en medley et stykke uti foreslår Hegerberg at deLillos kan bygge om 1993-landeplagen «Neste Sommer», og samtidig vise at de har ambisjoner. Så spiller han sitt forslag: «Nestere sommer». Der de skal være enda derere.

Slik virker Victor Leksell også å ha tenkt. Debutalbumet til den tidligere Idol-deltageren følger opp en fin svensk trend: Han lager musikken for sommeren. Fullt av kjærlighet av både den glade og triste typen. Pakket inn i myke klanger, store ord og enda større følelser. Dette er ikke bare lyden av en svensk sommer. Det er en svenskere sommer.

Årets nest mest kjente svenske på denne siden av grensen (etter en viss Tegnell) har i løpet av året blitt den første fra det forjettede hyttelandet som topper norske hitlister siden Alina Devecerski krevde at «Du måste flytta på dej». «Svag» er ikke bare lyden av sommeren 2020, det er lyden av hele året. 60 millioner ganger har den blitt spilt bare på Spotify, i skrivende stund. Sist sett i en søt duett med Astrid S. på svenskegrensen.

Leksell sin sommer er akkurat så annerledes at de som tror sommertider innebærer å gaule «hey! hey» ikke vil kjenne seg igjen. Svenskenes svar på Shawn Mendes er lang fra like subtil i virkemidlene sine, der han bader i synthstyrkere, selvmedlidenhet og en varierende grad av autotune.

«Fånga mig när jag faller» er elleve emosjonelt intense, men rimelig identiske låter. Der kjærlighetslivet ikke har det spesielt bra, om vi skal tolke tekstene bokstavelig. De har gjenkjennbare problemstillinger som hvorfor ser eksene så utrolig lykkelig ut på Instagram, kombinert med sutring på baderomsgulvet: «Jag vil ha dej igjen», «ingen annan får mig att må som när du klär av dig» og »Jag kan inte sova tills det blir vi». Dette er kompliserte tekster, faktisk så utfordrende å skrive at de fleste har hatt minst tre forfattere. Noen trenger enda mer enn det. «Fantasi» har syv personer på tekst alene. Arrangementene er best når de er nedpå og minimalistiske. Dessverre er det litt for mange som legger seg i generisk EDM-pop av tiden, der man endelig forstår hvor farlig godt YouTube-kanalen «Songar frå Nyheitene» treffer arrangement-tidsånden. Sannelig er det ikke utstrakt bruk av saksofon også.

«Det jag trodde var kärlek, visa sig va bedövning», synger 23-åringen på «Bedövning», albumets beste spor utover «Svag». To ord som ironisk nok viser seg å være den beste oppsummeringen av «Fånga mig när jag faller» også.

