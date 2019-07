ANIMERT: Louis Tomlinson og Harry Styles forekommer i animert form i HBO-serien. Her er de avbildet med One Direction i juli 2016. Foto: Joe Giddens / PA Wire

Louis Tomlinson sier han ikke godkjente sexscene med Harry Styles i «Euphoria»

Den nye ungdomsserien «Euphoria» viser en animert sexscene mellom Louis Tomlinson og Harry Styles i One Direction. Tomlinson sier han ikke ble kontaktet om innslaget.

HBO-serien «Euphoria», som blant annet er anbefalt i VG blant sommerens serier, har fått mye oppmerksomhet fordi den inneholder mye nakenhet, vold, sex og dopbruk.

Serien er produsert av Drake og handler om videregående-jenta Rue, spilt av Zendaya, som er dopavhengig uten noen som helst plan om å bli rusfri. Hun bli venn med transjenta Jules som har sine egne utfordringer.

VONDT: Zendaya som Rue i «Euphoria» – en av sommerens mørkeste serier. Foto: HBO

I seriens tredje episode, «Made You Look», som kom mandag, vises en animert scene der en Louis er involvert i oralsex med Harry. Dette fordi en av rollefigurene i serien, Kat Hernandez, skriver erotisk fan-fiction om «Larry Stylinson» – det oppdiktede paret Louis Tomlinson og Harry Styles i One Direction.

RØD LØPER: Tomlinson på premiere i London 6. juni. Foto: Ian West / PA Wire

På Twitter har Tomlinson svart en fan som skrev at hun håpet han hadde godkjent scenen.

«Jeg kan kategorisk si at jeg ikke har blitt kontaktet eller godkjent det», skriver han til sine drøyt 33 millioner Twitter-følgere.

BBC har kontaktet en advokat som jobber med media og ærekrenkelse ved Kewstone Law, Jonathan Coad, som sier at det i teorien er to mulige innvendinger juridisk: En som går på privatlivets fred og en som går på ærekrenkelse, men at han ikke tror noen av disse vil gjelde i dette tilfellet.

HBO har ikke besvart BBCs forespørsel om en kommentar.

Publisert: 03.07.19 kl. 04:08