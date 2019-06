LIKE? Sophie Turner kan komme fylle skoene til Boy George. Foto: Pa og AP

Sophie Turner vil spille Boy George

Boy George (58) sier han kan se for seg Sophie Turner (23) i filmrollen som seg selv. Nå har hun svart.







Den skandaleombruste Culture Club-artisten er i full gang med å planlegge filmen om sitt liv.

Britiske Vogue skriver at Boy George under et intervju med det australske radioprogrammet «Fitzy and Wippa» nylig, lanserte den britiske «Game of Thrones»-stjernen Sophie Turner som et aktuelt navn til hovedrollen.

– Det har kommet mange forslag, og et av de mest interessante er Sophie Turner. Folk vil nok si at hun ikke kan spille meg, siden hun er kvinne. Men da jeg var 17, hadde jeg elsket å være henne, sier den eksentriske popveteranen.

Britiske Vogue tvitret følgende melding, som Turner senere responderte på:

«Sophie Turner bør være svært smigret. Ut av en hel haug med mannlige skuespillere, ønsker musiker Boy George at hun skal spille ham som ung i filmbiografien om hans ekstraordinære liv».

Turner selv skriver: «Jeg er SÅ med, Boy George».

Men filmprosjektet er ennå på et tidlig stadium, og ingen roller er besatt. Det er imidlertid kjent at britiske Sacha Gervasi (53) skal skrive manus og regissere.

Kidnappet norsk mann

Britiske Boy George, mannen bak store hits som «Karma Chameleon» og «Do You Really Want To Hurt Me», har ikke bare suksesser å mimre over. I mange år slet han med rusavhengighet, og i 2008 ble han funnet skyldig i frihetsberøvelse.

Boy George skal ifølge Carlsen ha lenket ham fast til en vegg i leiligheten og gått løs på ham med en metallenke. Han ble i utgangspunktet idømt en fengselsstraff på 15 måneder, men straffen ble redusert på grunn av god oppførsel.

58-åringen gjorde comeback med bandet sitt Culture Club i 2015, et comeback det ble snakket om allerede i 2013. De senere årene har han også figurert som dommer i britiske «The Voice». Ifølge People har artisten nå vært tørrlagt i over 10 år.

Sophie Turner på sin side, er nygift med sin egen popstjerne – Joe Jonas (29). Paret ble smidd i Hymens lenker i mai.

Filmstjernen, også kjent fra «X-Men», er for tiden aktuell i filmen «Dark Phoenix».

