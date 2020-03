Slik blir Jahn Teigens bisettelse: Datteren synger «Adieu»

TØNSBERG/OSLO(VG) Klokken 12.30 onsdag starter bisettelsen av den folkekjære artisten i Tønsberg domkirke. Familien skal hedre Teigen under seremonien.

Bisettelsen blir direkteøverført på VGTV, og vi vil også ha sending før og etter seremonien i kirken.

I programmet opplyses det at tidligere biskop i Tønsberg Per Arne Dahl og kulturminister Abid Raja skal holde minneord i tillegg til Teigens ekskone Anita Skorgan.

Skorgan skal også fremføre både «Min første kjærlighet» og «Mil etter mil».

Senere i seremonien fremfører Aleksander Rybak «Slå ring» sammen med et jentekor.

FAMILIE: Sara Skorgan Teigen og Anita Skorgan på Teigen-forestilling på Chateau Neuf i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Avslutningsvis vil Jahns datter Sara synge «Adieu» før båren bæres ut.

Folk samlet seg

Allerede flere timer før bisettelsen starter, var folk samlet utenfor kirken som rommer 550 personer, men kun skal slippe inn 500.

HEDRER: Jan Fredrik Karlsen sier han er vokst opp med Jahn Teigen. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Tirsdag opplyste nemlig kommuneoverlegen i Tønsberg Sigmund Skei til TV 2 at det ville bli gjort en rekke tiltak for å forhindre smittespredning både i og utenfor kirken.

OPPMØTE: En rekke mennesker var samlet utenfor Tønsberg domkirke onsdag. formiddag. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Før bisettelsen kjørte bårebilen en siste æresrunde i hjembyen Tønsberg til tonene av «Adieu», ifølge Tønsbergs Blad.

– Var unik

Da dødsfallet ble kjent, mintes vennene Jahn Teigen som en stor musiker og god venn.

OPPKALT: Jahn-Daniel Landsem (t.v.) og far Tor-Arne Landsem utenfor domkirken i Tønsberg. Yngstemann er oppkalt etter Jahn Teigen, og begge har møtt artisten flere ganger. Foto: Jørn Pettersen, VG

Hans venn og partner gjennom mange år i Prima Vera, Herodes Falsk (Kim Hansen), takket for de gode stundene i en Facebook-melding:

– Takk for alt, Jahn! For all moro, sanger og sketsjer vi laget sammen - og for at vi var ordentlige kamerater! Du var unik, den beste, ingen kan erstatte deg, hverken på scenen eller bak. Du vil alltid være med oss!

Statsminister Erna Solberg (H) sendte sin dypeste medfølelse til de etterlatte etter at dødsfallet ble kjent.

– Jahn Teigen var en folkekjær artist, og sangene hans har vært lydsporet i livet til mange av oss. De vil leve videre. For å si det med hans egne ord: Vi har våre minner, de vil aldri dø, sa hun.

Jahn Teigen etterlot seg datteren Sara, som han har med sin ekskone Anita Skorgan, og barnebarnet Josef.

