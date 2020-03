Jahn Teigens bisatt: Datteren fremførte «Adieu»

TØNSBERG/OSLO(VG) Klokken 12.30 onsdag ble den folkekjære artisten bisatt i Tønsberg domkirke. Familien hedret Teigen under seremonien.

Bisettelsen ble direkteoverført på VGTV, og vi har også sending før og etter seremonien i kirken.

Tidligere biskop i Tønsberg Per Arne Dahl innledet seremonien.

– Denne bisettelsen handler om «Min første kjærlighet» og om Jahn og Jahns liv, sa han.

Jahns datter hadde bedt Dahl formidle minneord fra henne og hennes sønn Josef.

– Du har fulgt pappa alle slags dager. For deg , Sara, har Jahn alltid vært en døråpner til livet. Et rikt liv.

Dahl gjentok også deler av Sara Skorgan Teigens minneord hun skrev etter farens bortgang.

KIRKEN: Domkirken like før Teigens bisettelse. Foto: Morten Ståle Nilsen/VG

Den tidligere biskopen fortalte også en anekdote om da Jahn Teigen fikk alle Rosenborg-supportere på Lerkendal til å synge Eik-saken under en fotballkamp, og fikk familien til å le.

Beveget datter

Etter jordpåleggelsen fremførte datteren Sara «Adieu» til pianoakkompagnement.

Hun fremførte låten rolig og neddempet, men ble beveget mot slutten av sangen.

Da trådte alle de fremmøtte i kirken til og sang med, før kisten ble båret ut med Sara og Anita i front.

Minnet med humor

Anita Skorgan delte i sitt minneord historien om hvordan de to møttes første gang. Hun fortalte at hun skulle hjem til Teigen i hans hjem i Holmenkollen, og at han åpnet døra «Med et fett glis, store solbriller, tøfler og leopard-kåpe».

MINNEORD: Herodes Falsk (Kim Hansen), Morten Stensland og Trond Lie.

– Du elsket å være popstjerne, og du elsket solbriller. I gangen hang det 68 par på et digert elghorn, beskrev Skorgan til munterhet fra forsamlingen.

– Jeg spurte en gang om du kunne ta på deg noe diskré. Ja da, sa du, og stilte i sitrongul dress.

Les mer fra Skorgans minneord her:

Hun fortalte at det var enten eller med Teigen:

– Flagget til topps, eller fullt lavtrykk.

Skorgan avsluttet minneordet med å lese opp den siste tekstmeldingen hun fikk fra eksmannen:

– Der sto det: «Jeg var stor, men jeg følte meg liten». Da tenkte jeg: «Nå er du klar, klar til å dra». Vi må alle, til syvende og sist, finne vår riktige størrelse. Takk, kjære venn!

Deretter framførte Skorgan «Min første kjærlighet», låten hun sa gjorde henne «solgt» da hun hørte den første gang.

Så kom en neddempet versjon av «Mil etter mil».

FAMILIE: Sara Skorgan Teigen og Anita Skorgan på Teigen-forestilling på Chateau Neuf i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Superstjerne

Herodes Falsk (Kim Hansen) var neste taler ut sammen med Morten Stensland og Trond Lie.

Han påpekte at bisettelen var både trist og rar:

– Fullt hus, og så kan ikke Jahn opptre!

– Jahn ble en superstjerne vi aldri hadde hatt maken til i Norge. Det som er spesielt, er å være superstjerne gjennom hele livet, påpekte Hansen.

PROGAM: Slik ser programmet ut. Bildet er tatt av VG-fotograf Jan Johannessen. Foto: VG

Han fortalte også anekdoter om Teigen, blant annet fra da de var i Paris, og takket publikum på vennens vegne. Han understreket hvordan Teigen virkelig elsket publikum.

Rybak og Raja

Kulturminister Abid Raja holdt også minneord.

– På vegne av hele regjeringen vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse. I dag er vi samlet i respekt og takknemlighet. Respekt for et menneske og en artist som berørte et helt folk på tvers av generasjoner. Takknemlighet for et liv i kunstens og kulturens tjeneste, sa Raja som videre påpekte hvordan Teigen hadde samlet en hel nasjon.

– Vi nordmenn her ikke kjent for store ord, men Jahn Teigen snakket for oss alle. (...) For en nasjonalskatt som er gått bort, men samtidig sitter vi igjen med et skattekammer, fastslo ministeren.

Senere i seremonien fremførte Aleksander Rybak «Slå ring» sammen med et jentekor.

Folk samlet seg

Allerede flere timer før bisettelsen starter, var folk samlet utenfor kirken som rommer 550 personer, men kun skal slippe inn 500.

Tirsdag opplyste nemlig kommuneoverlegen i Tønsberg Sigmund Skei til TV 2 at det ville bli gjort en rekke tiltak for å forhindre smittespredning både i og utenfor kirken.

VENN: Anita Skorgan ankommer kirken.

Jahn Teigen etterlot seg datteren Sara, som han har med sin ekskone Anita Skorgan, og barnebarnet Josef.

Les om hvordan venner og kolleger utenfor kirken minnes Jahn her.

