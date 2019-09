HEDRET: Rockheim-representant Terje Nilsen møtte Tony Mills på hjemmebane. – Fryktelig rørende, både trist og fint, sier prisutdeleren om møtet en uke før den offisielle innlemmelsen i Hall of Fame. Foto: Linda Mills

Her mottar TNT-vokalist Tony Mills en siste heder – ni dager før sin død

Mens bandkollegene ble hedret og innlemmet i Rockheim Hall of Fame mandag kveld, ble den tidligere TNT-vokalisten innlagt på sykehus.

Onsdag kveld ble det kjent at Tony Mills, vokalist i TNT fra 2006 til 2013, gikk bort tidligere samme dag. Han døde av kreft.

Hans kone Linda offentliggjorde ektemannens bortgang i et rørende innlegg på Facebook.

To døgn tidligere ble TNT hedret under Rockheim Hall of Fame-seremonien i Olavshallen i Trondheim, for sin innsats i rockens tjeneste.

Stage Dolls stod for et av de to musikalske innslagene som ble fremført til TNTs ære. De spilte «Hello, Hello» fra 2008, som Mills opprinnelig sang.

Vokalisten fikk ikke oppleve dette selv.

BLE FEIRET: Seks TNT-medlemmer fikk sine priser utdelt av Jan Eggum i Olavshallen mandag. Fra venstre: Victor Borge, Dag Ingebrigtsen, Morten Skaget, Tony Harnell, Eggum, Diesel Dahl og Ronnie Le Tekrø. Fotograf Leikny/Rockheim

Samme kveld, mandag denne uken, la hans kone ut en Facebook-post hvor hun fortalte at han var innlagt på sykehus, og at legene var bekymret.

Kort tid igjen

En uke tidligere, mandag 9. september, fikk imidlertid Mills sitt Hall of Fame-trofé overrakt av Rockheim-prosjektleder Terje Nilsen.

Dette skjedde på en café ved Svinesund, hvor Mills og kona bodde.

– Jeg visste at gutten var syk, sier Nilsen til VG.

– Og da jeg fikk høre at han hadde kort tid igjen, tok jeg kontakt.

MOT SLUTTEN: TNT i 2012, året før Tony Mills ga seg i bandet. Fra venstre: Diesel Dahl, Mills, Ronnie Le Tekrø og Victor Borge. Foto: Anette Karlsen/NTB

Innlemmelsen av TNT i Rockheim Hall of Fame har ikke gått sømløst for seg.

I forkant av utdelingen skal det ha vært harde diskusjoner om hvilke TNT-medlemmer som skulle få utmerkelsen, siden hele 13 medlemmer har vært innom bandet i løpet av dets 37 år lange eksistens.

Ikke minst ble det oppstuss i Trondheim av at TNT-grunnlegger Dag Ingebrigtsen i utgangspunktet ikke stod på listen.

– Forferdelig trist

Rockheim endte med å velge ut syv navn – og Mills var ett av dem.

Terje Nilsen beretter om et sterkt og bevegende møte med den dødssyke rockveteranen. Hans bilde av Mills i aksjon på scenen med TNT var en muskuløs og tøff type.

– Det var forferdelig trist å se ham så redusert.

Se Mills fremføre TNTs største hit her:

Nilsen forteller at de pratet i et par-tre timer. Mest om musikk – og da ble stemningen god.

– Etterhvert ble han i veldig godt humør. Jeg overbragte prisen høflig, han takket for det med et smil om munnen. Han satte tydelig pris på å være en av de som ble innlemmet. Han fortalte om sine år med TNT. En fantastisk fin reise, som han sa, en milepæl i hans musikalske liv.

Tøft farvel

Mills jobbet med musikk helt til det siste. Ifølge Nilsen var Mills’ tidsperspektiv at han ikke regnet med å få oppleve kommende jul.

– Da vi skulle si «ha det» visste vi begge at det ble med den gangen her. Jeg tror han så på meg at jeg ble litt preget, så han klappet meg på skulderen og sa «gå nå – dette går bra». Han blunket til meg, det var han som holdt humøret oppe da.

STERKT MØTE: Terje Nilsen forteller at det var krevende å ta farvel med Tony Mills etter den private overrekkelsen. Foto: Linda Mills

Møtet med Nilsen ble et av de siste Mills hadde med noen utenfor familien.

Lørdag skrev Linda Mills et innlegg på ektemannens blogg, for å gi siste nytt til folk som hadde merket at det hadde vært stille fra ham en stund.

Der opplyste hun om at han nå var hjemme, pleietrengende på heltid, og at han gikk kontinuerlig på opioider for å dempe ekstreme smerter.

To dager senere ble han offisielt innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Nye to dager senere gikk Mills ut av tiden.

Selv om det var tilfeldig at prisutdelingen og Mills’ bortgang sammenfalt såpass tett, er Nilsen takknemlig for at han fikk gitt Mills trofeet fysisk.

– Samtidig er det også så trist at han gikk bort så fort. Møtet vårt var fryktelig rørende – både trist og fint.

