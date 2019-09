POPDRONNINGER: Jennifer Lopez (t.v.) og Shakira, her under hver sine konserter i henholdsvis Minneapolis og New York i fjor. Foto: AP

J Lo og Shakira til Super Bowl

De to latinstjernene får det ærefulle oppdraget med å underholde i pausen under neste års fotballfest i USA.

Å få stå på scenen under Super Bowl-arrangementet er noe av det gjeveste en artist kan drømme om. Nå er det bestemt at Jennifer Lopez (50) og Shakira (42) skal sørge for heftig pauseunderholdning under 2020 Pepsi Super Bowl Halftime Show 2. februar neste år – på Hard Rock Stadium i Miami Gardens i Florida.

«Det blir ikke større enn dette! Jeg er så henrykt», sprudler colombianske Shakira på Twitter:

Jennifer Lopez er like opprømt:

«Vi skal sette verden i brann», skriver hun – etterfulgt av tre flamme-emojis.

Er det noe de to latindivaene er berømt for, er det nettopp forrykende show og heftige rytmer – men da normalt hver for seg. Nå skal de to dele på den eksklusive halvtimen.

«Helt siden jeg så Diana Ross fly opp mot himmelen under sitt show, har jeg drømt om å få opptre under Super Bowl. Nå blir det enda mer spesielt, med tanke på at det er 100-årsjubileet for arrangementet, og jeg får gjøre det sammen med en likesinned latina», sier Lopez i en pressemelding ifølge CNN.

Super Bowl-arrangementet, mesterskapskampen i NFL (National Football Leage), lokker hvert år over 110 millioner seere. Blant artistene som før har stått på scenen i pausen, er Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Coldplay, Maroon 5, Travis Scott, Justin Timerblake og Janet Jackson.

De sistnevnte to skapte oppstandelse i 2004, da showet endte med at Jackson blottet det ene brystet.

