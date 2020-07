BESTEMOR: Popartisten Sia (44) forteller i en podkast at hun har blitt bestemor. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Sia (44) ble bestemor – men ikke kall henne «Nana»

Få uker etter at hun annonserte adopsjonen av to tenåringsgutter, deler popstjernen Sia (44) at hun har blitt bestemor.

Den 44-år gamle australske artisten og låtskriveren deler den gledelige nyheten i en podkast på Apple Music tirsdag, skriver CNN.

– Min yngste sønn ble akkurat far til to barn. Jeg er en bestemor nå, sier hun i podkast-episoden og legger til at hun kalles for «Nana».

Sia, hvis fulle navn er Sia Kate Isobelle Furler, innrømmer imidlertid at det føles surrealistisk å være bestemor. Hun har også kommet med et ønske om hva barnebarna skal kalle henne.

– Jeg prøver å få dem til å kalle meg «Lovey» som Kris (Jenner) kalles, sier hun.

Kritiserer fostersystemet

Sia slo gjennom for fullt verden over i 2014 med albumet «1000 Forms of Fear» og singlen «Chandelier». Hun synger også refrenget i Flo Rida-sangen «Wild Ones» som nådde førsteplass på VG-lista i 2012.

I tirsdagens podkast åpner den Grammy-nominerte artisten seg ytterligere opp om adopsjonen. Hun kommer også med sterk kritikk av fosterhjemssystemet.

– Sønnene mine har vært på 18 forskjellige steder i løpet av sine 18 år lange liv, sier hun og legger til at guttene har «blomstret» etter å ha kommet ut av fosterhjemssystemet.

Folkesky og tilbakeholdne Sia har de senere årene gjort et nummer av å skjule ansiktet sitt for offentligheten, særlig under sine musikalske opptredener. Også da Sia gjestet talkshowet til Fredrik Skavlan i 2014 satt hun med ryggen til mens han intervjuet henne. Se video:

Sia fikk også spørsmål om «Black Lives Matter»-bevegelsen. Hun forklarte at det å adoptere to unge, svarte gutter har lært henne en viktig lekse om rase og hvilke privilegier hvite mennesker, inkludert henne selv, har.

– Jeg er flau over at jeg måtte adoptere to svarte sønner for å virkelig forstå hva svarte går gjennom daglig. Jeg er fullstendig klar over hvor mye jeg har opplevd som følge av hvite privilegier, og nå har jeg disse to svarte sønnene som forteller meg hvordan det egentlig er, utdypet hun.

Sia hintet allerede i januar om at hun hadde adoptert. I slutten av mai utdypet hun:

– Jeg adopterte faktisk to sønner i fjor. De var begge 18, og nå er de 19. På grunn av alderen var de på vei ut av fosterhjemssystemet. Og ja, jeg elsker dem.

Publisert: 02.07.20 kl. 05:24

