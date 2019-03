PÅ HØYDEN: Ranking Roger på scenen med The Beat i 1980. Foto: Gie Knaeps/Hulton Archive

Ranking Roger i The Beat er død

Vokalist i hyllet britisk gruppe ble 56 år gammel.

Roger Charlery, kjent under artistnavnet Ranking Roger, døde tirsdag. Det opplyses på hjemmesiden til bandet han ble kjent for, The Beat.

– Han kjempet og kjempet og kjempet. Roger var en fighter, heter det der.

– Det har vært en enorm ære og et privilegium for oss alle å ha vært en del av hans liv.

Sangeren fikk slag i fjor sommer. Nå på nyåret skal han ha fått påvist lungekreft og svulst i hjernen.

Ranking Roger spilte sist i Norge i april 2018, som eneste gjenværende medlem i The Beat, på Rockefeller i Oslo.

«Folk hoppet så mye opp og ned at gulvet gynget», skrev Musikknyheter i en entusiastisk anmeldelse av konserten.

– Ga verden glede

The Beat var et av de største bandene i den reggaeinfluerte popmusikken fra Storbritannia på begynnelsen av åttitallet. Andre store navn i bølgen var Madness, The Specials og The Selecter.

I perioden 1979–1983 hadde The Beat fem Topp 10-slagere i Storbritannia. Blant dem var «Mirror In The Bathroom» og en coverversjon av Smokey Robinsons «Tears Of A Clown».

HOLDT KOKEN: Ranking Roger i 2017. Foto: Lorne Thomson/Redferns

Bandet var sterkt engasjert politisk. En av deres mest populære sanger var anti-Thatcher-låten «Stand Down Margaret».

Da de ble oppløst dannet Ranking Roger gruppen General Public sammen med The Beats andre vokalist, Dave Wakeling.

Med singelen «Tenderness» fikk de en hit i USA, og låten fikk nytt liv på nittitallet som lydsporet til avslutningsscenen i filmsuksessen «Clueless».

Flere artister uttrykker nå sorg over Ranking Rogers tidlige bortgang.

– Vi elsket The Beat, og varmet opp for dem på en rekke turneer bare så vi kunne se, høre og lære. Han og vennene hans ga verden mye glede. Hvil i fred Roger, skriver R.E.M.-bassist Mike Mills på Twitter.

