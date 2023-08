Håkan Hellstrøm på Øyafestivalen i Oslo.

Konsertanmeldelse: Håkan Hellström, Tøyenparken: Den siste romantikeren

Håkan flekser stadionmuskler på Øya.

Rent umiddelbart kan det virke underlig at Øyas heiteste billett i 2023 er en 49 år gammel svenske som har puslet med mer eller mindre det samme siden pangdebuten «Känn ingen sorg för mig Göteborg» kom for 23 år siden.

På den annen side er det ikke rart i det hele tatt. Håkan Hellström har gradvis blitt sin generasjons Ulf Lundell, eller kanskje vel så presist: det nærmeste det moderne Sverige har kommet sin egen Springsteen-skikkelse, bevæpnet med storslåtte, hyperreferensielle og tidløse poprock-hymner til ungdommens lengsel og melankoli.

At Hellström en dag ville kunne selge ut fire sammenhengende kvelder på Ullevi, slik han gjorde i fjor sommer, har vært åpenbart fra hans første konsert i Norge i mars 2001, da han filleristet den vesle kjellerbula SoWhat! i Oslo og de oppmøtte kvitterte med øredøvende allsang.

Mannens udiskutable karisma og scenetekke gjør det lett å tilgi at han ikke lenger er en spesielt relevant plateartist – og at hans musikalske og lyriske kleptomani tidvis bikker over i det usjarmerende. Raden av popperler kom naturlig nok tettere i det første tiåret av karrieren, men sånt spiller liten rolle for en artist hvis hovedanliggende er å piske eufori inn i store forsamlinger.

Området foran hovedscenen i Tøyenparken fylles opp i god tid før konsertstart. Hellströms kjernemålgruppe er 36 år gamle kvinner, som en kompis spøkefullt bemerker, og det føles som et rimelig anslag av gjennomsnittsalderen til et relativt voksent Øya-publikum.

Seansen innledes med en innspilt versjon av «HH vil bara va med dej». Så ramler et fargesterkt band og en Håkan i glam- og hippiefisert Zorro-kostyme ut på scenen. Det tidlige høydepunkter «En vän med en bil» får fart på allsangen, men lyden på høyre flanke er katastrofal – bassen torpederer det øvrige lydbildet, og hovedpersonens stemme faller fullstendig gjennom.

Situasjonen bedrer seg i takt med noen spredte regndråper under «Kom igen Lena» – på grensen til ihjelspilt, ja visst, men tydeligvis det som skal til for at lyd og prestasjoner sitter ordentlig. En mektig og soul-sakral duettversjon av «Kärlek är ett brev skickat tusen gånger» morfer etter hvert over i «Purple Rain», uten at det oppleves (altfor) påklistret.

«2 steg från paradise» og «Ramlar» ruller kontant og fint av gårde. Minst 12 personer skimtes på scenen – det kan være flere – og de høres virkelig i det rike lydbildet, som særlig løftes av blåsere og gjestevokal.

Den modne Hellström kler også å roe det hele noen hakk, som på «Jag vet villken dy hon varit i», «Når lyktorna tänds» og «Det er så jag säger det». Disse låtene lider imidlertid under desibelnivået til en litt for stor andel skravlesyke pappskaller i publikum.

En sprelsk tapning av «Känn ingen sorg for mig Göteborg» er kveldens første udiskutable gåsehud-øyeblikk, og tilstanden vedvarer gjennom «Din tid kommer», «Tro och tvivel» og mer hudløse ekstranumre som «Nordhemsgatan leder rakt in i himlen».

Selv den hemningsløst freidige The Killers-kopien «Det kommer aldrig va över for mig» har sin funksjon, i form av rendyrket skamløshet. Her gnistrer det virkelig av interaksjonen på scenen. Det gjør det også på ferske «Lovsång», der fyrverkeri akkompagneres av et slør av duskregn som kler øyeblikket.

Håkan selv er morsom og entusiastisk mellom låtene, og påtent som sanger og scenepersonlighet. Han stiller med ferdig fleksede stadionmuskler i Tøyenparken. Subtilt er det ikke, men klart det blir fest.

