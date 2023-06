DEBUT: Bea and her Business på VG-lista-showet på Rådhusplassen i Oslo i forrige uke.

Bea and her Business om viralhiten «Born To Be Alive»: − Sinnssykt

TikTok har åpnet dører for britiske Bea Wheeler (19), som hun tidligere bare drømte om. Sin aller første liveopptreden holdt hun i Norge i forrige uke.

Kortversjonen Siden låten «Born To Be Alive» ble lansert 12. mai, har britiske Bea and her Business gått fra null til over 1,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.

Bea har også 1,4 millioner følgere på TikTok og hennes mest sette video har nær 25 millioner visninger. Hun fått platekontrakt med Warner Music.

19-åringen har i det siste tronet øverst på Spotifys liste over virale låter i Norge og er i skrivende stund på 35. plass på Spotifys liste over virale låter globalt.

Bea Wheeler, som hun opprinnelig heter, har droppet ut av skolen og satser nå for fullt på musikk på heltid. Vis mer

– Det er surrealistisk, sier popkometen i et zoom zoomdigitalt videomøte-intervju med VG.

Syv dager har gått siden Bea and her Business debuterte som liveartist foran 50.000 publikummere under VG-lista-showet på Rådhusplassen i Oslo.

– Det eneste jeg tenkte og sa høyt til meg selv gjennom hele kvelden, var «sinnssykt», «sinnssykt», «sinnssykt». Så mange mennesker! En helt utrolig opplevelse, sier Bea og forklarer at intervjuet med VG også er det første intervjuet hun giør noensinne.

Sånn så det ut da Bea opptrådte i Oslo – se VGTV:

Siden «Born To Be Alive» ble lansert 12. mai, har 19-åringen gått fra null månedlige lyttere på Spotify til over 1,1 millioner månedlige lyttere.

I skrivende stund kan låten skilte med over seks millioner avspillinger og en 35. plass på listen over de mest virale låtene globalt.

Den siste tiden har hun tronet øverst på Spotifys liste over viral-låter i Norge.

Ikke minst har hun fått platekontrakt med Warner Music og blitt listet på BBC Radio 1.

– Livet er godt om dagen, sier Bea og ler.

– Jeg har det veldig travelt, og førsteprioritet er å skrive låter.

STUDIO: Bea and her Business i aksjon hjemme i London.

I januar i fjor år siden skrev britiske Daily Mail om «den unge fan-jenta», som ble lagt merke til av artist George Ezra (30) på TikTok – etter å ha covret hans hitlåt «Budapest».

Ezra laget en duett-video med henne og la den ut for sine nær 500.000 følgere på plattformen.

– Jeg var på skolen da jeg så at han hadde delt den. Etter så mange år som fan av ham, tenkte jeg bare «OMG».

Nå, halvannet år senere, har Bea tre ganger så mange følgere som ham. 1,4 millioner fans følger hennes liv på TikTok, og den mest sette videoen har nær 25 millioner visninger.

– Hva, har jeg flere følgere på TikTok enn Ezra? spør Bea vantro.

Sunget siden hun var syv

Hun presiserer at hun er ydmyk og takknemlig. Da ungjenta begynte å gå viralt med sine videoer, var hun helt alene, uten noe apparat rundt seg.

– Mange aktører tok kontakt, og jeg dro på en haug med møter. Ofte var det bare meg i møte med kanskje 18 mennesker.

Til slutt var det Warner som satset og fikk napp.

– Jeg føler meg heldig, sier 19-åringen.

FOTOSHOOT: Bea Wheeler, som hun egentlig heter.

Bea kommer fra Buckinghamshire utenfor Oxford, men flyttet til London for halvannet år siden. Da sluttet hun også på skolen for å satse på musikk på heltid.

Suksessen hun opplever på TikTok, hadde 19-åringen aldri sett for seg da hun kastet seg ut på plattformen for tre år siden.

– Nå lever jeg sangdrømmen jeg har hatt siden jeg var syv år. Det er også helt sykt, konkluderer hun smilende.

Kjærestemas

Bea er imidlertid litt redd for at følgerne skal gå lei av snuttene hun legger ut i sosiale medier.

– De blir vel snart gale av alle mine promovideoer, sier hun.

SELFIE: Bea Wheeler tok dette bildet av seg selv backstage på VG-Lista-showet i Oslo fredag.

«Born To Be Alive» handler om å være sterk i seg selv. Bea skrev første utkast til låten sammen med tre andre da hun var 17 år. Nå er den hentet frem igjen og pusset på.

– Jeg skrev den som en respons på alle venner og slektninger som maste om at jeg måtte få meg kjæreste. Konstant! Jeg ble så lei av det og tenkte «For Guds skyld, stopp!», sier hun og ler.

Klar tale fra bestemor

Bea innrømmer at hun på den tiden følte seg usikker, siden de fleste vennene hadde kjærester.

– Så dette er egentlig en beskjed til 17 år gamle meg. Samtidig føles det frigjørende i dag også, sier Bea, som gjerne ser at «den rette dukker opp» når tiden er inne.

Men enn så lenge lever hun godt som singel. Selv om bestemoren iblant dukker opp i videoene hennes og mener at barnebarnet «aldri kommer til å finne kjæreste» når hun synger om at hun ikke trenger det.

– Du kan alltid stole på at familien din gir deg den brutale sannheten, sier Bea humoristisk.

HJEMME: Bea Wheeler i London.

Når Bea synger om «Delilah», så er hun ikke den første. Plain White T’s gjorde det samme i 2006 og Tom Jones i 1968.

19-åringen bekrefter at hennes låt er en slags «frigjøringslåt» fra disse forgjengerne.

– Plain White T’s låt er en av tidenes vakreste kjærlighetssanger, som passer når man er i et kjærlig forhold. Så dette er mitt motsvar, sier hun.

Hun håper å lansere neste låt om et par måneder. Bea har nemlig mye på hjertet, og hun gleder seg til å vise mer av hvem hun er som artist.

– Jeg er veldig spent. Men igjen – jeg håper bare at folk ikke går lei av meg, sier hun beskjedent.

Det britiske stjerneskuddet har imidlertid til gode å få en plassering på VG-Lista, selv om mange sang med under hennes fremføring i Oslo.

– Vi i bookingruppa har et mandat som sier at showet skal gjenspeile VG-Lista og låter/artister som har hatt en plassering der gjennom året, men vi prøver også følge med på trender på andre plattformer, sånn som TikTok, sier Vjollca Moazzem, markedskonsulent i VG.

– Så selv om Bea ikke har vært innom VG-Lista ennå, så er en viral trend godt nok for oss.