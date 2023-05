BESØKTE OSLO: Sam Smith.

Konsertanmeldelse: Sam Smith, Oslo Spektrum: Tårer, kåthet og glede

Sam Smith er kanskje ikke her for å få seg nye venner, men gjør det like fordømt.

Det kan være vanskelig å bli klok på Sam Smith.

De – den britiske 30-åringens foretrukne pronomen – er utstyrt med en fabelaktig stemme, men henfaller litt for ofte til hulkende, «smakfulle» og banale selvhjelpsballader i nabolaget mellom Adele og Ed Sheeran.

På det årsferske fjerdealbumet «Gloria» viser midlertid Smith fingeren til skammen og omfavner for alvor sin egen seksualitet og identitet. Resultatet er en plate der kåthet og glede møter musikalsk oppdrift på en helt ny måte i karrieren.

«Gloria»-turneens settliste er delt inn i tre tematiske bolker: Kjærlighet, skjønnhet og sex. Førstnevnte sveives i gang med tre av Smiths første og største hits: «Stay With Me», «I’m Not The Only One» og «Like I Can». Men aller først avdukes en gigantisk gullstatue med stjerten bar, som strekker seg over hele scenekanten.

En fjong Smith synger disse låtene fra statuens torso – sikkert og solid, men også i overkant trygt. Mer trengs heller ikke: Publikum tar raskt over som det bærende elementet i lydbildet.

Overkvalifiserte korister løfter «Like I Can» og «Too Good at Goodbyes» himmelhøyt. «To Die For», med en enslig vokalist i scenelyset, engasjerer ikke i samme grad, men tar seg kraftig opp med duetthjelp. «Diamonds» er et småseigt frampek om enda mer dansbare numre som venter.

Andre akt innledes med lilla kjole, et «queer»-skilt over hodet og Des’rees «Kissing You», som låter mer slående live enn i Smiths intetsigende studioversjon. Det forblir likevel avansert karaoke. Duetten «Lay Me Down», derimot, er kveldens første store gåsehudøyeblikk. I dette segmentet truer imidlertid kitsch- og musikal-elementene tidvis med å ta overhånd.

GRAMMY: Sam Smith fotografert under årets Grammy-utdeling i februar.

Disclosure-samarbeidet «Latch» var ikke bare Smiths gjennombrudd som sanger, men en av det forrige tiårets aller beste låter, uansett sjanger. Den blir et soleklart høydepunkt i Spektrum denne maikvelden.

Godt gjør også ferske låter som «Gimme», Calvin Harris-samarbeidet «Promises» og «I’m Not Here to Make Friends» – tre gode eksempler på at hovedpersonen treffer minst like hardt i dumt og deilig discohumør som i gråtemodus.

Sam Smith er en bortimot komplett scenefigur.

De synger bra, omgir seg med inspirerte musikere og dansere, river med seg publikum med inderlighet og humor og bruker Donna Summers ikoniske, Moroder-produserte «I Feel Love» som strippelåt – og som brekkstang inn i den avsluttende delen av konserten, der seksualiteten besynges (og vises fram!) med en lekker versjon av Madonnas «Human Nature» og en uimotståelig «Unholy».

Mindre «smakfullhet» og mer faenivoldskhet, altså. Mer skal visst ikke til for å lage en helsikes fest.

