HOLDER FERIE: Marstein maner fram overrumplende snapshots av sommerlig hedonisme.

Ukens låter: Marstein, Alessandra og Rosalía

… samt et musikalsk møkkasmørbrød av et samarbeid mellom Sam Smith og Madonna: Her er helgelyden.

Alessandra – «Pretty Devil»

Alessandra Mele hviler ikke på laurbærene etter sin anstendige 5. plass i Eurovision Song Contest tidligere i vår. «Pretty Devil» plasserer seg i noenlunde samme kategori som «Queen of Kings», men oppleves noen hakk mer ordinær – på godt og vondt. Discodrivet i låten er ikke verst, og Mele synger bra, men «Pretty Devil» minner litt for mye om litt for mange andre sanger til å overleve fellesferien.

J Hus & Drake – «Who Told You»

England og Canada møtes til afroswing i «Who Told You», London-rapperen J Hus’ andre singel så langt i år. Med seg på moroa har 27-åringen fått med seg Drake, hvis forkjærlighet for britisk hiphop jo er veldokumentert. «Who told you gangsters don’t dance?», spør Hus, men dette er en relativt myk affære, et poeng som understrekes ytterligere av den følsomme kanadierens tilstedeværelse («I’m not one of these controlling guys»). Hovedpersonens betydelige karisma gjør at denne kan og bør inkluderes på årets sommerfest-spillelister.

Rosalía – «Tuya»

Spanske Rosalía er og blir en favoritt blant fans av popstjerner som spiller etter sine musikalske regler. Den dagsferske singlen «Tuya», medprodusert av Noah Goldstein (Drake) og Chris Jedi (ymse reggaeton), befinner seg på den konvensjonelle siden av skalaen, men kommer likevel utstyrt med nok subtile finter – ikke minst kledelig bruk av det japanske instrumentet koto – til å holde på interessen.

Marstein – «Sommerhus»

Det kanskje mest talentfulle medlemmet i rapgruppen Undergrunn, Jo Marstein, tar tidlig ferie med singelen «Sommerhus». Den mollsvøpte introen er illevarslende – skal en av Norges mest populære rappere plutselig begynne å syte over suksessen sin fra familiens sommerhus? Heldigvis er det motsatte tilfellet: Marstein kombinerer humor, melankoli og overrumplende snapshots av sommerlig hedonisme på strøkent vis, over en boblende melodi som nærmest er dømt til å bli en hit.

Sam Smith & Madonna – «Vulgar»

For all del: Det er flott at Sam Smith har kommet seg videre fra sitt ensidige fokus på gråtkvalte ballader, omfavnet seksualiteten sin og åpnet ørene for de mer grisete sidene av tilværelsen. Med det syltynne Madonna-samarbeidet – S&M, geddit? – «Vulgar» står han imidlertid for det musikalske møkkasmørbrødet over alle møkkasmørbrød denne sommeren; en desperat og tarvelig ikke-låt uten én eneste god idé i løpet av sine tilmålte to minutter og 35 sekunder. Skam dere, alle involverte.