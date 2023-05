VENNINNER: Cher (t.v.) og Tina Turner, her på scenen sammen i New York i 1999.

Cher snakker om den siste tiden med Tina Turner: − Sa hun var klar

Tina Turner har gått bort, 83 år gammel. Popvenninnen Cher (77) sier hun fulgte henne tett på slutten.

Noen dødsårsak er ikke oppgitt, men Turner har hatt dårlig helse i mange år. For to måneder siden skrev hun på Instagram at hun lenge unnlot å ta nødvendig medisin for nyrene sine – og at hun dermet utsatte seg for fare.

«Altfor lenge trodde jeg at kroppen min var urørlig og en uutslettelig bastion», skrev 83-åringen.

I går ebbet altså livet ut for en av verdens største rockeikoner.

– Var så sterk

Etter venninnens bortgang gir Cher opplysninger i MSNBCs «The Beat With Ari Melber». Popveteranen forteller der, ifølge Entertainment Tonight, at hun besøkte Turner jevnlig til det siste.

Ifølge Cher hadde Turner en dialysemaskin dialysemaskinDialysemaskinen fungerer som et filter som fjerner avfallstoffene som bygger seg opp i kroppen og regulerer sammensetningen av blodet som sendes tilbake i pasienten. hjemme i huset i Sveits, der hun bodde. Dialysemaskin er utstyr som brukes når nyrene ikke kan gjøre jobben sin selv, eller når det går mot slutten av et menneskes liv.

Turner fikk transplantert en nyre fra ektemannen Erwin Bach (67) i 2017.

– Hun kjempet med denne sykdommen så lenge, og hun var akkurat så sterk som man skulle tro hun ville være, sier Cher.

– Men jeg vet at mot slutten ... Da sa hun til meg en gang at hun var klar, og at hun ikke orket å «holde på med dette lenger», forteller Cher.

De to har vært venninner i om lag 50 år. Særlig da Turner ble skilt fra Ike Turner i 1978 etter et svært turbulent ekteskap, ble kontakten tettere.

– Hun var en naturkraft. Hun vant kanskje ikke alle kampene, men hun kjempet alle krigene, sier Cher, som opprinnelig heter Cherilyn Sarkisian.

Det er 24 år siden Turner sist ga ut et album, og 12 år siden hun opptrådte live. Siden da har hun hatt slag, kreft og nyresvikt.

Cher, som selv bor i California, skal ha begynt å besøke Turner i Sveits da hun innså at tiden var i ferd med å renne ut.

– Jeg innså at jeg måtte investere denne tiden i vårt vennskap, sier 77-åringen.

– Ville ikke at folk skulle vite

Hun forteller at de var flere i vennekretsen som besøkte henne på omgang.

– Det gledet henne, forteller Cher.

Cher forteller også om første gangen hun besøkte Turner i Sveits. Da skal en redusert Turner ha forklart at hun ikke kunne «bruke så mye tid».

– Men fem timer senere lo vi som gale, og Tina ville opp og vise meg alt hun hadde gått til innkjøp av i huset, erindrer Cher.

– Hun hadde det bra selv om hun var syk og ikke ville at folk skulle vite om det.

I dokumentaren om Tina Turners liv i 2021, snakket rockeikonet om at hun før nyretransplantasjonen, var så langt nede at hun vurderte selvmord.

– Det handlet om å overleve, men det var ikke noe liv. Nyrene sviktet, Jeg begynte å tenke på døden.

Cher betror at da hun besøkte Turner for siste gang, fikk hun et par av stjernevenninnens sko i gave.

– De høyhælte skoene hun akkurat hadde trippet rundt i som om det var den naturligste ting, sier Cher.

– Rockens gudinne

Cher er ikke den eneste superstjernen som hyller avdøde Turner. Minneord og sorgreaksjoner har strømmet på det siste døgnet.

Oprah Winfrey (69) skriver på Instagram at hun selv er en «bedre kvinne, et bedre menneske, fordi hun hadde Tina Turner i livet sitt».

«Jeg startet som en fan, så ble jeg en heltids-groupie, som fulgte henne fra konsert til konsert landet rundt. Til slutt ble vi ekte venner. Hun vil for alltid være rockens gudinne», skriver Winfrey.

