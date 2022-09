I MOTVIND: R. Kelly ved en høring i Chicago i mai 2019.

R. Kelly funnet skyldig - igjen

Artisten R. Kelly (55) er funnet skyldig i seks av 13 tiltalepunkter i en ny rettssak der han var anklaget for blant annet overgrep mot mindreårige.

Juryen har kommet til enighet etter 11 timers betenkningstid, melder CBS Chicago onsdag kveld norsk tid.

R. Kelly er funnet skyldig i seks av de 13 tiltalepunktene. Tiltalepunktene omhandlet overgrepsmateriale, motvirkning av rettsvesenet og forsøk på seksuelle overgrep på mindreårige.

Han er ifølge CBS funnet skyldig i tre tilfeller av overgrepsmateriale mot mindreårige og tre tilfeller av barnelokking. Han ble altså frikjent på syv av tiltalepunktene.

I juli ble det klart at R & B-veteranen må sone 30 år i fengsel, etter at han fjor høst ble dømt for menneskehandel og seksuelle overgrep.

I 2008 ble R. Kelly frifunnet for å ha laget en video politiet hevdet viste ham ha seksuell omgang med en 13 år gammel jente. I august startet en ny rettssak mot artisten.

Forskjellen denne gangen er at kvinnen, som i dag er i 30-årene, skulle vitne. AP skriver at påtalemyndigheten mener Kelly betalte og truet kvinnen til å ikke vitne i 2008