HOLDEN MANN: Justin Bieber, her på scenen i Trondheim i august 2022.

Justin Bieber har solgt musikkrettighetene sine

Prislapp: ca. to milliarder kroner.

En rekke medier, blant dem Variety, melder at selskapet Hipgnosis Songs Capital nå har kjøpt rettighetene til Biebers musikk. Det er snakk om 290 verk, og en kjøpesum i overkant av 200 millioner dollar.

Salget inkluderer Biebers låtskriverrettigheter og hans andel av masterrettigheter til hans innspilte musikk, hele katalogen hans utgitt frem til 31. desember 2021.

– Effekten av Justin Bieber på global kultur de siste 14 årene har virkelig vært bemerkelsesverdig, sier Hipgnosis-gründer og daglig leder Merck Mercuriadis i en pressemelding.

– Dette oppkjøpet rangerer blant de største avtalene som noen gang er gjort for en artist under 70 år, såpass er kraften til denne utrolige katalogen som har nesten 82 millioner månedlige lyttere og over 30 milliarder strømminger på Spotify alene.

– Bare i startfasen

En rekke store artister, som Bob Dylan og Neil Young, har i senere tid solgt musikkrettigheter for enorme summer. Hipgnosis har vært blant de ivrigste kjøperne.

Men, som selskapets gründer er inne på: Slike salg og kjøp er mest vanlig for artister med mange tiårs oppbygd katalog – og gjerne med de mest salgbare verkene datert til seksti-, sytti- og åttitallet.

Biebers manager gjennom 15 år, Scooter Braun, har vært sentral i forhandlingene. Han mener imidlertid at salget ikke signaliserer noen slutt for hans mest berømte – og fortsatt bare 28 år gamle – klient.

– Justins storhet er fortsatt bare i startfasen, sier Braun i pressemeldingen.

Man kan velge og vrake i så mangt av Bieber-rekorder. En av dem er at han er den yngste artisten noensinne med åtte nummer én-album i USA å vise til. Forrige rekordholder var Elvis Presley.