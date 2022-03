TRIUMF: Morgan Wallen blir ropt opp som vinner av gjev pris under mandagens Academy of Country Music Awards.

Morgan Wallen vant pris – ett år etter bannlysingen

Morgan Wallen (28) fikk revansj under mandagens ACM Awards i Las Vegas mandag. Vertinne Dolly Parton (76) dediserte hele showet til krigsrammede Ukraina.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Kun ett år har gått siden Morgan Wallen ble nektet å delta på Academy of Country Music Awards fordi han hadde brukt N-ordet.

Mandag stakk han av med en av de aller mest prestisjetunge prisene under countrygallaen, nemlig for «Årets album» (Dangerous: The Double Album).

Wallen unnlot å nevne oppstyret fra fjoråret i takketalen, men ga kanskje et aldri lite hint.

– Til sønnen min, dette trofeet betyr at faren hans var en «fighter», sa 28-åringen, som også takket fansen for støtte.

VERTINNE: Dolly Parton.

Countrydronningen Dolly Parton hadde det ærefulle oppdraget med å være vertinne for festen. I åpningsmonologen snakket hun om Russlands invasjon av Ukraina.

– Jeg elsker å le, og jeg elsker å spøke, og vi skal ha det fint her i kveld. Men før vi starter med alle festlighetene, skal vi alle ha en alvorsstund, sa 76-åringen.

Hun fortsatte med å presisere at hun ikke ønsker å snakke politikk

– Dette er ikke politisk. Jeg vil heller presse ut en nyrestein enn å være det, men jeg vil at vi alle skal sende kjærlighet og håp til våre brøde og søstre i Ukraina. Så hvorfor ikke la oss dedisere hele dette showet til dem og be om fred for hele denne spinnville verdenen.

FRAVÆRENDE: Miranda Lambert på videolink.

Blant de andre som vant pris, var Miranda Lambert (38). Hun sikret seg trofeet for «Årets Entertainer» og takket for hederen over videolink.

– Jeg kan ikke tro at jeg ikke er der for å feire med dere. Det er første gang på 17 år at jeg ikke er på ACM Awards, og jeg har ventet lenge på dette, sa den amerikanske stjernen, som befinner seg på jobb i London.