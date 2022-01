I SITT ESS: Åge Sten Nilsen på scenen med Wig Wam, under Eurovision Song Contest i Kiev våren 2005.

Wig Wam ble droppet av bookingbyrå rett før «Peacemaker»-suksessen

Et lunkent comebackforsøk endte med at Wig Wam ble strøket fra sitt byrås artistliste. Etter «Peacemaker»-suksessen blir de nå representert av konsertgiganten All Things Live.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«For en som har hatt alle roller i dette bandet, inklusive plakat-oppheng, er det utrolig befriende og deilig å vite at vi nå ENDELIG er i de aller, aller beste hender», heter det fra Wig Wam-vokalist Åge Sten «Glam» Nilsen (52) i en pressemelding fra All Things Live, som blant annet henter Justin Bieber og Rammstein til Norge med jevne mellomrom.

Nilsen fortalte på NRK Dagsrevyen sist helg at Wig Wams nå forhenværende bookingbyrå United Stage hadde strøket bandet fra sin artistliste.

Dette som et eksempel på hvordan det stod til med karrieren før en henvendelse fra USA snudde alt på hodet.

Suksessen med den 12 år gamle Wig Wam-låten «Do Ya Wanna Taste It» i introen på den nye amerikanske superheltserien «Peacemaker» er såpass oppsiktsvekkende at musikkbransjebladet Billboard nå har publisert en sak om bruddet mellom Wig Wam og United Stage.

– Herlig gjeng

Der sier byråets bookingansvarlige, Jan Roger Andreassen, at de kjente til Wig Wams avtale med «Peacemaker»-produsentene da de bestemte seg for å droppe bandet.

– Vanligvis er en låt i en TV-serie mindre viktig for billettsalg og konsertbooking enn mange tror, skriver han i en epost til Billboard.

– I dette tilfellet kan det dog være annerledes, melder han videre, med en blunke-emoji og en innrømmelse av at timingen kunne vært bedre for United Stage.

I Billboard-artikkelen utdyper Andreassen at booking generelt var vanskelig i desember, og at han ikke greide å skaffe bandet den type «gjenoppstått»-konserter de ønsket seg.

Til VG sier Andreassen at United Stage er strålende fornøyd med at Wig Wam nå har gått til konkurrenten All Things Live.

– Det gleder meg å se at gutta får en sjanse til å følge opp interessen rundt «Peacemaker». Herlig gjeng, og jeg ønsker dem alt godt!

Rett før det smalt

Ifølge Billboard oppdaget Wig Wam at de var ute av United Stage-listen 7. januar, seks dager før HBO Max slapp de tre første «Peacemaker»-episodene.

– Jeg så det tilfeldigvis, sier Åge Sten Nilsen til VG.

– TNT var der, men vi var borte! Så jeg sendte en liten mail og lurte på hva som skjer, og fikk til svar at de ikke ville bruke mer energi på bandet.

ROCKER PÅ: Wig Wam slik de fremstår på omslaget av sitt siste album, «Never Say Die» fra 2021.

Ifølge Nilsen var United Stage interessert i å prøve på ny med bandet, da det begynte å demre hva som var på gang.

Slik ble det ikke. Vokalisten forteller at Wig Wam hadde et siste møte med byrået tirsdag denne uken.

– I det møtet sa vi at vi hadde fått mange henvendelser og at vi ønsket å starte med blanke ark og ikke ha med oss dette i bagasjen.

United Stage sier at de ikke ønsker å kommentere detaljer i avtaler og kommunikasjon med bandet.

Tungt comebackforsøk

«Glam» forteller for sin del at han foreslo for United Stage å selv booke oppvarmingsjobber med Wig Wam i fjor høst, noe byrået ikke skal ha syntes var en god idé.

– Jeg skjønner at de har jobbet i motvind. Noen ganger lønner det seg å ha is i magen, og det er greit å være ærlig på at du ikke har tro på bandet, sier Nilsen.

– Vi var i gang med å finne på alternative løsninger. Det er utrolig hva man kan få til hvis man vil og gidder.

TV-TRYNE: Åge Sten Nilsen har vært mye å se i TV-ruten mens Wig Wam har ligget brakk. Her fra «Stjernekamp» i 2019.

Han sier at comebackforsøket i fjor var «tungt» og preget av motvind.

– Så dør alt sammen i løpet av et år, og så kommer coronaen tilbake igjen ... Det så ut som at vi måtte i gang med å brette opp ermene skikkelig. Så kom dette og reddet oss!

Peanøtter i forhold

I tillegg til nytt bookingbyrå har Wig Wam nå fått ny manager, bransjeveteranen Eivind Brydøy. Avtale med ham ble signert onsdag denne uken.

Ifølge Nilsen har han selv tatt seg av det meste av manageroppgaver gjennom en årrekke.

– Jeg har jo vært vant til å jobbe 24/7, nå får jeg muligheten til å skyve ting over og «leave it to the professionals». Vi er jævlig lettet. Vi hadde en helt annen situasjon og har nå helt andre kort på hånden. Nå føler jeg at vi har et maskineri i ryggen som virkelig er giret.

Nilsen forteller at Wig Wam nå ser frem til å spille sine første USA-konserter noensinne, etter å ha eksistert som band i over 20 år.

JORDEN RUNDT: Wig Wam var travle etter gjennombruddet i Eurovision. Her i Japan 2007.

Han melder også om tilbud fra «store band» som ønsker å ha med Wig Wam på turné.

– Dette er det største som har skjedd i min karriere, sier Nilsen om «Peacemaker»-suksessen.

Bandets gjennombrudd i Melodi Grand Prix og deretter Eurovision Song Contest i 2005 er «bare peanøtter» i forhold til dette, mener han.

– Det var megaviktig for oss for å slå gjennom der. Men størrelsen på dette nå tror jeg ikke vi aner engang.