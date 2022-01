MØNSTERSTRØMPER: Aurora Aksnes er blitt enda mer fremoverlent.

Albumanmeldelse Aurora – «The Gods We Can Touch»: Kjærlighet i gudene vet hva slags tid

Aurora danser fra Eden til Månen gjennom lekker, kunstferdig pop. Selvfølgelig gjør hun det.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

ALBUM: POP

Aurora

«The Gods We Can Touch»

(Decca/Petroleum)

I løpet av de 50 minuttene «The Gods We Can Touch» trer ned blant oss vanlige dødelige er Aurora Aksnes blant annet innom gledelig kraftpop («Giving in to the Love»), nittitallstriphop («Exist for Love») og dunkel salsa («The Innocent»).

Ikke vær bekymret over at sistnevnte ikke har «love» i tittelen. Det er nok av kjærlighet der også.

Generelt er 25-åringens tredje (eller fjerde om man ikke regner de to «Different Kind»-utgivelsene som et album) fylt med en varm og altoppslukende omsorg for natur, mennesker og mytologi.

Over femten låter, beveger hun seg fra Edens hage til Månen, med hjelp av produsenter med fornavn på M (Magnus Skylstad, Martin Sjølie, Matias Tellez og Odd Martin Berggjord). Imponerende konsistent og trygg i sitt eget uttrykk.

Kanskje litt for trygg.

Greske guddommelighet og leken eiendommelighet gjemmer seg i hver låt. Noen bedre fordekt enn andre. Alle med sitt eget budskap. Metaforisk støttet av Auroras oppriktige lidenskap og samfunnsengasjement, uten at det føles påtrengt eller pussig.

Det konseptuelle blir klart og betydelig først når man lytter tett på tekstene. De står i så måte ikke tilbake for musikken, slik de muligens hadde gjort om låtnavnene hadde hatt flere greske referanser enn en tilfeldig valgt tavernameny.

Låtene er rike på variasjon og rister effektivt av seg de eventuelle referansene man måtte finne på å kaste mot henne. Flere føles mer sentrale for helheten, enn som enkeltstående øyeblikk i seg selv. Det inkluderer ikke nødvendigvis de seks låtene som allerede er gitt ut i løpet av de siste to årene. Det finnes i alle fall ikke lenger én typisk Aurora-låt, heller en generell Aurora-stemning.

Skogens og naturens gudinne, Artemis, er for øvrig eneste gud som blir beæret med egen låt. Noe som vel egentlig sier seg selv når låtskriveren er et mer eller mindre selverklært naturbarn fra Os.

Disse tre-fire albumutgivelsene som har kommet derfra siden 2016 viser seg nå å ha en indre helhet seg imellom. Debuten omfavner demoner, de to neste forelsker seg i menneskeheten, før vi nå altså er helt oppe og nikker med toppledelsen på Olympos.

Albumet kunne likevel endt som en merkelig moussaka om ikke Aurora hadde utviklet seg i tilsvarende størrelsesorden som låtskriver og utøver. Og ikke minst vokalist. For en vokalist hun er blitt. Flere ganger går hun fra å være kjærlig var til flerstemt høylytt på få takter.

«The Gods We Can Touch» er den foreløpig endelige bekreftelsen på at Aurora er dette lille landets kunstnerisk og kommersielt mest gjennomførte popartist (om noen var i noen som helst tvil).

Sånn sett kan det neste karrierenivået gjerne være verdensrommet for alt jeg vet. Gudene må være glade.