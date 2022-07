GJENG DE LA GJENG: Marcus «Kamelen» Mosele, Mikkel «Broiler» Buxrud Christiansen og Simen «Broiler» Auke og Emma Steinbakken.

Ukens låter uke 30/22: Röyksopp, Broiler og The Wedding Present

Flere overraskende samarbeid i ukens stabel av låter. Ikke alle er like vellykket. Det gjør ingenting når de beste virkelig får gjort tingene riktig.

Røyksopp med Astrid S.- «Let’s Get Things Right»

Sannelig kom det ikke mer. Det overraskende albumprosjektet fra Brundtland og Berge viste seg å ikke være komplett. Første bit av del to er musikalsk Netflix og chill, der vokalen som beveger seg fra duoen over til Astrid S. Et mantra som gjentas med ulike vektinger (tenk Sparks-albumet «Lil’ Beethoven»). Like lekkert og klokkeklart produsert som alltid, der man lener seg mot en personlig favoritt, «You don’t have a Clue» (2009) på mer enn én måte.

Julia Riolino - «You»

Daniel Romano-prosjektet The Outfits turnerer kriker og kroker av både Norge og Skandinavia denne sommeren. Selv opplevde jeg disse rockens sterkttroende på Bryne, der annenstemme Julia Riolino nesten fikk mer plass en frontfiguren. På egen hånd er hun enda tettere på inspirasjonskilder som The Ronettes kanalisert gjennom Neko Case-versjonen av New Pornographers. Også i denne lettlikte og allsangsfrelsende singelen som låner omslag fra Judee Sill og akkordene til «Wild Thing».

Broiler, Kamelen og Emma Steinbakken - «BAP»

Av årets usannsynlige samarbeid er resultatet av denne foreningen av ulike nyanser av festmusikk mindre oppsiktsvekkende enn listetoppsamarbeidet mellom Beathoven og Capow x 2G. En fengende, Yello-aktig vokalbeat som ender i låttittelen kommer eventuelt til å skyve dem høyt oppover TikTok-listene. Kamelen leverer et greit og passe forutsigbart breialt vers som kan ropes gatelangs. Emma Steinbakkens pustende bidrag passer egentlig ikke inn, til tross fra sin bergenske «deg». «Helt fra Hokksund til Bergen» er vel uansett en tekstlinje man aldri hadde trodd skulle gi mening.

KIRKEGÅRD FOR DEG: Charlie XCX lager nå også skrekkfilmmusikk.

Labrinth - «Lift off»

Zendaya-samarbeidet «I’m Tired» fra «Euphoria» har nok økt interessen for hva Timothy Lee McKenzie skulle gjøre på egen hånd neste gang. «Lift Off» er generelt mer generisk mystisk (ikke minst støttet av det NASA-inspirerte omslagsbildet), og tettere på Kygo-samarbeidet «Fragile» (2016). Tror nok dessverre ikke karrieren tar av med dette.

The Wedding Present - «Telemark»

Et ekstatisk høyt energi- og presisjonsnivå med vokale bidrag fra både eldgammelt britisk radioteater og anonym norsk venninne er det siste fra hyperaktive David Gedge. Leeds-kvartetten er på mange måter nærmere skotitte-skottene Mogwai enn seg selv. Nesten like perfekt som at barndomsfylket til Odd Nordstoga får være låttittel. Inspirert, foroverlent og imponerende spenstig. Det er på tide å ta samtalen om hva som skjer med vår tids kommende pensjonistgenerasjon. Er 60 de nye 25?

Charlie XCX - «Hot Girl (Bodies Bodies Bodies)»

Flere usannsynlige samarbeid: Skrekkfilmmusikk fra Charlie XCX og The 1975-trommis George Daniel med generisk doom-trap kledd i selvspottende instagramcaptions. I «Bodies bodies bodies» oppdager blant annet Amandla Stenberg og Pete Davidson at det ikke bare er strømprisene som gjør det hedonistiske livet i rikmannsvilla kjipt. Kan fort bli mektig, mørkt og morsomt på kino, men denne tittellåten er mest skremmende i sin forutsigbarhet.

VIDUNDERLIGE SOPPER VED VANN: Svein Berge og Torbjørn Brundtland flyter ikke bare på gammel storhet på sin nyeste singel.

Aurora - «A Potion For Love»

Musikkhistorien flyter over av B-sider som burde vært A-sider på egen hånd. «A Potion for Love» er enda en slik. Baksiden til «Cure for Me» (2021) har lenge fortjent mer oppmerksomhet. Hollywood-drømmende og overnaturlig skjønn i både arrangement og romklang. Umiskjennelig Aurora i hvert eneste taktslag. Sukkersøtt, ja visst. Men slik skal da vitterlig kjærlighetsdrikker være.

Beathoven - «Fraternity»

Sammen med Roc Boyz og Ballinciaga dominerer Beathoven de norske hitlistene for tiden. «Fraternity» kommer nok ikke til å endre dette. Den legger seg tett mot noe som minner om den italiensk partisanervisa «Bella Ciao» (for de fleste mer kjent fra Netflix-serien «Papirhuset»). Uten å ha ønske noe om annet enn mer - av alt. «Si meg er det noen digge damer her i kveld» prøvde de seg med på «Run it Back». Her er det enda mer direkte: «Jeg er kåt i kveld». Ja vel.