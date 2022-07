HÅVET INN: Dagny, her på scenen under Fredvikafestivalen på Gjøvik i juni 2021.

Knallstart for Dagnys nye selskap

I 2021 opprettet Dagny Norvoll Sandvik aksjeselskap. Det endte med et utbytte på 2,9 millioner.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

31-åringen fra Tromsø fikk et solid økonomisk resultat i 2021 via hennes nye selskap Little Daggers Touring AS, hvis regnskapsår startet i slutten av januar i fjor.

De neste 11 månedene omsatte selskapet for over 11,5 millioner kroner, viser årsregnskapet.

Resultat før skatt landet på 5,25 millioner.

Dagny, som eier selskapet alene, tok ut et ekstraordinært utbytte på 2,9 millioner.

Videre hadde selskapet 1,2 millioner i egenkapital ved utgangen av 2021. Selskapet har ingen ansatte, og hadde kun 1586 kroner i lønnskostnader i fjor.

– Det er fantastisk å fortsette med vekst tross et vanskelig år med pandemi, skriver Dagnys manager og søster Juna Norvoll Sandvik i en sms til VG.

Konserter drar lasset

Frem til 2021 hadde Dagny sin norske virksomhet plantet i et enkeltpersonsforetak.

Dette medførte at hun ikke kunne få mer enn 427.000 i kompensasjon for corona-kansellerte konserter i hele 2020 – mens kolleger av henne fikk flerfoldige millioner fra Kulturdepartementets støtteordninger.

– Selv om jeg betaler all min skatt i Norge, har jeg fortsatt regnskapsfører og «limited selskap» i Storbritannia, sa Dagny om organiseringen i januar 2021.

I skattelistene står Dagny oppført med 2,1 millioner i skattbar inntekt for 2020. I 2019 hadde hun over 3,3 millioner i inntekt, ifølge iTromsø.

Dagnys manager ønsker ikke å kommentere hvor 2021-inntektene kommer fra.

I desember 2021 var imidlertid Dagny tydelig på at det er konsertinntekter som drar lasset for hennes del.

– Jeg har heldigvis fått gjort masse i år, sa hun til iTromsø da.

– Vi kom oss blant annet på coronaturné i mai, med én ukes forvarsel, og fullførte en haug med konserter for et sittende publikum.

Den 15 konserter lange turneen ble gjennomført ved hjelp av et tilskudd fra Kulturdepartementets stimuleringsordning til arrangør Live Nation, som ifølge Norsk Kulturråd var på ca. 5,2 millioner.

Denne turneen ble avløst av en rekke festivaljobber.

Regjerer på radio

Radiosuksess har også gjort sitt for Dagnys 2021-tall.

I 2020 var hennes «Somebody» og «Come Over» de to mest spilte norske låtene på norsk radio. Til sammen hadde disse over 13.000 avspillinger ved landets radiostasjoner det året.

Avregningen for disse fra vederlagsbyrået Gramo ble utbetalt våren 2021, får VG opplyst av byrået.

NY SINGEL: Dagny slapp nylig sin første solosingel på en god stund, «Brightsider». Her er hun på P3 Gull-prisutdeling i november 2021.

I tillegg har Dagny travel trafikk på strømmetjenestene. Artisten har nesten 2,5 månedlige lyttere på Spotify.

Dagnys mest populære sololåt der, «Somebody», nærmer seg nå 72 millioner avspillinger.