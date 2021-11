NYTT BESØK, NY BY: Justin Bieber.

Justin Bieber til Norge i 2022

Sist superstjernen besøkte landet, var han i Stavanger. Nå venter en ny storkonsert i en ny by, på et nytt område.

Av Thomas Talseth

Publisert:

Bieber tar med seg sin «Justice World Tour» til Trondheim 7. august 2022, hvor han skal spille på Leangen travbane. Det forteller konsertarrangør All Things Live til VG.

– Tidenes konsert i Trondheim, skryter Kristian Digre i Livesentralen, som er lokal partner for arrangementet.

– Konserten på Leangen blir hans eneste i Norge på den kommende turneen, og en av kun fire konserter i Europa i 2022, forteller Digre videre.

Mark Vaughn i All Things Live sier at Biebers store og vedvarende popularitet i Norge har vært avgjørende for at Trondheim blir en av de få europeiske byene Bieber besøker i denne runden.

– Norge elsker Justin, og dette er så klart en stor faktor for Bieber og teamet hans.

Travbaner ser ut til å være Biebers nye greie i Norge; i Stavanger 2017 opptrådte han på Forus.

Førstemann på banen

Vaughn forteller at det blir lagt ut 40.000 billetter til konserten, som går under banneret «Trondheim Sommertid» og skal by på flere artister i tillegg til Bieber.

Leangen travbane skulle opprinnelig brukes som konsertområde for første gang i år, med Rammstein. På grunn av corona ble imidlertid den konserten flyttet til Oslo i 2022.

Nå blir det i stedet Bieber som først får testet banen som konsertsted.

– Vi har gjort nøye undersøkelser av området sammen med Livesentralen, sier Vaughn.

Han forteller at de har jobbet i flere måneder med Biebers team for å finne riktig sted for showet.

– Trondheim er en by som har vist at de er ivrige etter å se verdens største stjerner opptre der, og vi tror at denne konserten vil sette Trondheim på kartet som en utmerket plass for de virkelig store til å komme og spille på.

Ferske hits i bagasjen

All Things Live formidler dette sitatet fra Bieber selv:

– Vi har jobbet hardt med å lage det beste showet vi noensinne har gjort, og kan knapt vente med å dele det med fans verden rundt. Ser dere snart.

Biebers merittliste er lang og velkjent, og 27-åringen har på ingen måte mistet grepet om hitlistene.

Bare de siste månedene har han toppet VG-lista med både «Peaches» og «Stay» – sistnevnte et samarbeid med den australske rapperen The Kid Laroi. «Stay» passerte nylig en milliard Spotify-lyttinger på verdensbasis.

– Etterspørselen etter Bieber har vært enorm etter hans forrige besøk, sier Peer Osmundsvaag i All Things Live.