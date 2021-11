RAP-STJERNE: Drake, her avbildet i Hollywood i 2019.

Drake etter festivaltragedien: − Hjertet mitt er knust

Drake var gjesteartist under Travis Scotts Astroworld-konsert fredag, der åtte mennesker døde og mange ble skadet. Nå bryter han stillheten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Natt til tirsdag norsk tid deler Drake (35) sine tanker i et skrevet innlegg på Instagram.

«Jeg har brukt de siste dagene på å forsøke å fatte denne enorme tragedien», skriver han til sine nær 100 millioner følgere og legger til:

«Jeg hater å ty til akkurat denne plattformen for å uttrykke en følelse så skjør som sorg, men det er der jeg befinner meg».

Han fortsetter:

«Hjertet mitt er knust for all familie og venner til dem som mistet livene, og for alle andre som lider».

Drake, som opprinnelig heter Aubrey Drake Graham, skriver at han vil gjøre alt han kan for å hjelpe, og at han skal fortsette å be for alle ofre og pårørende.

Han avslutter med: «Gud være med dere alle».

Artisten har gitt følgerne sine begrenset tilgang til å kommentere under posten.

I sosiale medier har Drake måttet tåle massiv kritikk for at han deltok på skandalekonserten. I likhet med Travis Scott (30) er han også blitt saksøkt, sammen med arrangør og promotør.

Drake har også fått refs for ikke å ha uttalt seg om hendelsen, noe han altså har gjort nå.

Scott var tidlig ute med å uttrykke sin fortvilelse – også han brukte Instagram og Twitter som kanal. Rapperen har imidlertid måttet tåle å møte et enormt raseri i sosiale medier på grunn av det som skjedde. Det meste av kritikken går ut på at han ikke stoppet konserten da kaoset brøt ut.

Mandag kveld gikk Scott ut med beskjed om at han vil dekke alle utgiftene til begravelser for de døde, melder Rolling Stone og flere medier.

Det er ikke første gang det oppstår dramatikk rundt Travis Scott. Da rapperen arrangerte Astroworld-festivalen i 2019 ble tre personer sendt til sykehus etter at det oppsto bråk. I 2015 ble rapperen arrestert etter at han angivelig skal ha oppfordret publikum til å rive ned gjerdene og storme scenen under sin opptreden på Lollapalooza-festivalen i Chicago.

I 2017 ble Scott etter at han skal ha oppfordret publikum i Arkansas til å bryte sikkerhetsreglene. Rapperen innrømmet senere straffskyld for ordensforstyrrelse.