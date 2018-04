PRISBELØNT: Avicii med statuett under American Music Awards i Los Angeles for noen år siden. Foto: Lucy Nicholson /Reuters

Aviciis foreldrene takker for all støtte

Publisert: 23.04.18 22:21

I et åpent brev takker Aviciis foreldre for all støtten de har fått etter sønnen plutselige bortgang.

Aftonbladet og Expressen omtaler brevet som er offentliggjort via en pressekontakt.

– Vi vil takke for all støtte og alle kjærlighetsfylte beskrivelser av vår sønn og bror. Vi er så takknemlige for alle som har elsket Tims musikk og har gode minner fra musikken hans. Takk for alle de initiativ som er blitt tatt for å hedre Tims minne, som samlingen på Sergels torg, kirkeklokker som har spilt hans musikk, minutter i taushet, skriver foreldrene i brevet som er offentliggjort via pressekontakten Ebba Lindqvist.

Nyheten om 28-åringens plutselige bortgang rystet fans over hele verden fredag ettermiddag.

Politiet i Oman har i helgen foretatt to obduksjoner av den døde musikeren, uten at det er blitt fremlagt noen rapport. De meldte raskt at det ikke var mistanke om at noe kriminelt lå bak dødsfallet. Lørdag gikk det ut melding om at politiet visste hva som hadde skjedd , men at de ikke kom til å gå ut med det i media.

Svenske Expressen skriver at politiet har hatt en skriftlig uttalelse klar, og at planen opprinnelig var å komme med den lørdag. Den skal så ha blitt utsatt til søndag – for deretter å ha blitt satt ytterligere på vent. Sent mandag kveld var det fortsatt ikke kommet noen uttalelse fra politiet i Oman

– Det tar tid å håndtere fordi dette er en svært viktig hendelse i Oman, og de er veldig opptatt av at alt foregår på best mulig måte. Hele verdens oppmerksomhet er rettet mot denne nyheten, så den har også høyeste prioritet hos politiet, sier en kilde til avisen.

Skal hente kroppen hjem

Bergings halvbror Anton Körberg har gått ut på Facebook og takket for all støtte . Han opplyser samtidig at flere familiemedlemmer reiste til Oman i helgen for å hente 28-åringens døde kropp hjem til Sverige . CNN meldte søndag at stjernens foreldre, to søstre og en bror reiste til Oman så snart de fikk dødsbudskapet.

Avicii betraktes som en av verdens beste DJ-ene gjennom tidene. Han fikk sitt gjennombrudd i 2011 og har siden vunnet priser og toppet listene verden over. Bare tre dager før Bergling gikk bort, ble han nominert til en Billboard Award for sin nye EP «Avicii (01)».

Sørger : Kygo, Madonna og andre musikere hyller Avicii

Superstjernen, som har den 37. mest spilte sangen på YouTube med «Wake Me Up» (spilt av 1,51 milliarder ganger), opptrådte rundt 700 ganger på syv år før han trakk seg tilbake i 2016 fordi helsen begynte å svikte.

Det var artistens pressekontakt, Ebba Lindqvist, som delte den triste nyheten om Aviciis brå død .

Artisten bodde på Muscat Hills Restort i Oman, hvor han ble fotografert poserende på bilder med flere fans, bare dager før han ble funnet død. Han skal ha vært i Oman for å besøke venner, og han skal ha vært tilsynelatende fornøyd og i god form helt frem til det siste.

Bergling fikk platekontrakt som 18-åring og tok først artistnavnet Tim Berg før han byttet til Avicii.

