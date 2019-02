SOLOARTIST: Lindsey Buckingham, her på scenen i Boston i desember i fjor. Foto: Winslow Townson / AP

Fleetwood Mac-stjerne hjerteoperert i all hast

Lindsey Buckingham (69), som ble sparket ut av Fleetwood Mac i fjor, fikk plutselige brystsmerter i forrige uke.

Publisert: 09.02.19







69-åringen, tidligere gitarist og vokalist i det legendariske rockebandet, ble fraktet til sykehus da han ble dårlig i forrige uke. Der måtte legene åpne hele brystkassen og uføre livreddende hjerteoperasjon, melder Fox News og en rekke andre medier.

Ødelagt stemmebåndene

Buckingham er nå hjemme igjen hos familien, men operasjonen skal ha gått ut over stemmebåndene.

«Han blir sterkere for hver dag. Mens det går fint med hjertet hans, har operasjonen resultert i skade på stemmeåndene. Det er uklart om skaden er permanent, men vi håper at den ikke er det», skriver kona Kristen Buckingham på Facebook.

Hun har postet bilde av seg og ektemannen fra sykehuset (artikkelen fortsetter under posten):

Den amerikanske musikeren har lagt bak seg en svært tøff tid. I fjor vår ble han sparket ut av Fleetwood Mac. Feiden endte med offentlig skittentøyvask, før det hele endte med en økonomisk oppreisning til Buckingham.

Kona skriver på Facebook at det siste året har ført med seg mye stress og mange vanskeligheter:

«Men akkurat nå er takknemligheten over livet større enn alle hindre vi har måttet takle. Vi er så glad for at han fortsatt lever, og det er han også.»

Buckingham har mistet både faren og broren sin som følge av hjertesvikt. Faren ble 56 og broren 46.

Alle konserter og opptredener er nå satt på vent for artisten, som er aktuell med soloprosjekter.

Band-krangelen

Bakgrunnen for striden var at da Fleetwood Mac i april i fjor kunngjorde planenen om en stor verdensturné, var det uten Lindsey Buckingham. Han, på sin side, mente han var blitt lovet å være med på 60 konserter over to år med et honorar på godt over 100 millioner kroner.

2014: Fleetwood Mac under et besøk hos NBC. F.v.: John McVie, Christine McVie, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham og Mick Fleetwood. Foto: Mike Segar /Reuters

Fleetwood Mac opptrådte i Oslo flere ganger på slutten av 60-tallet, men da med en ganske annen besetning. Siste gang bandet spilte i Norge, var i 2013. Da ga VG konserten terningkast 4, under tittelen «Nesten hel-macs».

Det var Mick Fleetwood som sammen med gitarist Peter Green og bassist John McVie startet bandet for 51 år siden. Siden den gang har bandet hatt flere medlemmer, som har kommet og gått. Fleetwood og McVie er fremdeles med fra originalbesetningen.

Rockebandet har høstet en rekke Grammy-trofeer opp gjennom årene og har fått plass i det prestisjetunge Rock & Roll Hall of Fame.