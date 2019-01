UTSETTER LAS VEGAS SHOW: På grunn av pappa Jamies sykdom, utsetter Britney det storslåtte og svært inntektsbringende Lass Vegas showet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Britney Spears setter karrieren på vent på grunn av farens sykdom

Superstjernens far, Jamie, er alvorlig og livstruende syk. Britney Spears setter derfor artistkarrièren på vent på ubestemt tid.

Publisert: 04.01.19 18:29 Oppdatert: 04.01.19 18:47

– Jeg har måttet ta den vanskelige beslutningen og ha fullt fokus og bruke alle mine krefter på familien nå, skriver Britbey Spears i en twittermelding,

I praksis innebærer det at «Britney: Domination» som er tittelen på det nye showet i Park MGMs Park Theatre, som etter planen skulle hatt premiere i februar utsettes på ubestemt tid.

Planen var at Spears helt frem til utgangen av august skulle Britney boltre seg på scenen i Las Vegas.

Første gang Britney sa ja til å bli fast Las Vegas-underholder , var i 2013. Da inngikk hun en toårsavtale med totalt 50 konserter. Kontrakten ble imidlertid forlenget, og da hun gikk av scenen i desember 2017, hadde hun opptrådt nærmere 250 ganger på Planet Hollywood.

I løpet av de fire årene skal hun ha tjent over én milliard kroner. Det betyr at hun skal ha tjent over seks millioner kroner i uken på å være Vegas-artist.

Britney Spears var i Norge i august 2018, endte med totalslakt og terningkast en i VG .

– Det er så heseblesende at man blir usikker om man ser en danseoppvisning, et treningsprogram eller begge deler. En konsert er det i alle fall ikke. Om man vil høre låtene til Britney kan man like gjerne spille dem i sin favorittstrømmetjeneste, skrev VGs anmelder Tor Martin Bøe.

Men selv om hun utsetter de svært innbringende Las Vegas-konsertene på grunn av farens sykdom betyr ikke det at hun havner i økonomiske problemer akkurat.

I forbindelse med et rettsoppgjør med eksmannen i forbindelse med at han krevde mer penger i barnebidrag, har Entertainment Tonight fått tak i dokumenter som viser hva Spears tjente og brukte penger på i 2017. Der kommer det frem at hun hadde en inntekt på over 471 millioner kroner i fjor. Av utgifter hadde hun blant annet en drøy million til sin far Jamie Spears, som fortsatt råder over datterens økonomi.