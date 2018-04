Plateanmeldelse: Thirty Seconds To Mars – «America»

TULLEBUKK: Skuespiller Jared Leto rocker på si’ med Thirty Seconds To Mars, og låter ikke bra. Foto: NTB SCANPIX

Et amerikansk mareritt.

Thirty Seconds To Mars er en konseptuell nøtt å knekke. På den ene siden er det noe forfriskende over et band som til de grader bryter med etablerte prinsipper innen smak, stil og substans, og like fordømt kommer opp med så uimotståelig allsanggull som den mektige gitarrock-singelen «Kings And Queens».

På den annen side: Den vakre skuespilleren Jared Letos stadig ekspanderende forfengelighetsprosjekt truer stadig oftere med å føles lettvint, kynisk, manipulerende og idéfattig. Og på sitt femte album går trioen på trynet så det smeller.

«America» handler – tross tittelen, det uttalte konseptet og de ti ulike platecoverne, som ramser opp populære amerikanske sexstillinger, navn, firmaer og aktiviteter – ikke om Amerika, men snarere om 46 år gamle Jared Leto og hans nesten imponerende mangel på dømmekraft.

Vås

Skal du formulere noe som helst fornuftig om USA i 2018 trengs intelligens, innlevelse og formuleringsevne – egenskaper hverken Jared, broren Shannon, tredjemann Tomo Miličević eller noen av ja-menneskene i apparatet rundt gruppen ser ut til å besitte.

I stedet serveres tekstlinjer som «Is this the life that we're living?/ Say the prayers in a thousand tongues/ Is this love? Some new beginning? Or a night in our wildest dreams?» og lignende vås.

Over enhver tenkelig elektropoprock-klisjé fremføres budskap som er like deler tanketomme og emosjonelt intense. Gruppens innbitte fanskare – The Echelon, som de kaller seg – lefler tidvis med en nesten sekterisk dyrkelse av Leto, og deres hengivenhet besvares med messianske utblåsninger som «Walk On Water», «Hail To The Victor» og «Dawn Will Rise».

A$AP Rocky og Halsey bidrar på hver sin låt, uten at det har noen verdens ting å si. På «Rescue Me» lefles det endog med en «norsk» sjanger – tropisk house. Hurra.

«America» er en skive som egenhendig kan utløse en depresjon over verdens skjøre tilstand. Samtidig må den høres for å kunne forstås. Gå videre på eget ansvar.

BESTE LÅT: ingen

