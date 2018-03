POPIDOL: Kanadiske Justin Bieber, her på verdenspremieren til «Midnight Sun» i Hollywood for halvannen uke siden. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES

Hun utpekes som Justin Biebers nye flamme

Publisert: 27.03.18 16:30

Justin Bieber (24) skal ha innledet en romanse med modellen Baskin Champion (22).

Nyheten om at popstjernene Justin Bieber og Selena Gomez (25) hadde funnet tilbake til hverandre , rakk knapt å nå blader og aviser før bruddet på nytt var et faktum.

Selv om Bieber og Gomez ser ut til å ha svært vanskelig for å glemme hverandre – de har svermet til og fra i åtte år – strever de med med å få forholdet på skinner.

De siste par ukene har amerikanske blader og nettsteder boltret seg i det kilder hevder er søt musikk mellom Bieber og misseprinsesse Baskin Champion. Vanity Fair , W Magazine , Hollywoodlife.com , E! , Elle , og People er bare noen av mediene som vier spalteplass til det angivelig nye kjendisparet.

Bieber og Baskin skal ha blitt introdusert for hverandre via deres felles venn Patrick Schwarzenegger (24), Arnold Schwarzeneggers (70) sønn, som er kjæreste med Baskins søster, Abby Champion (21).

Paret skal ha blitt observert sammen på Craig David-konsert og i andre sammenhenger den siste tiden. People siterer ikke navngitte kilder som sier at Baskin har vært på overnattingsbesøk hos Bieber i Beverly Hills, vel å merke sammen med flere venner.

E! Online skriver også at Baskin besøkte popidolet hjemme i forrige uke, og at de tilbrakte mange timer sammen. Etterpå skal de ha forlatt huset med noen minutters mellomrom og satte seg inn i hver sin bil.

Hverken Bieber eller Baskin har kommentert spekulasjonene.

Gomez vendte nylig hjem til USA etter å ha feriert med venner i Australia. Nylig ble hun avbildet i en genser med påskriften «Choose empathy», noe som flere medier tolket som et tegn på at fansen må slutte å hetse Bieber for hans angivelige nye sprell.

Det faller nemlig Gomez-tilhengerne tungt for brystet at Bieber ser ut til å ha gitt opp til-og- fra-kjæresten rimelig fort. Det kommer tydelig frem i kommentarfeltene på Gomez’ Instagram , hvor hun har over 135 millioner følgere.

Baskin Champion, kåret til Miss Alabama Teen i 2014, er Instagram-kjendis med 270.000 følgere. Hun har blant annet figurert som modell i Sport’s Illustrated.

I fjor var det denne modellen som ble utpekt til Biebers nye flørt.