I TRØBBEL IGJEN: Nok en gang anklages R & B-stjernen R. Kelly for seksuelt misbruk av unge kvinner, denne gangen i en BBC-dokumentar som sendes onsdag kveld. Foto: Charles Rex Arbogast / TT / NTB scanpix

Nye sexbeskyldninger mot R. Kelly

Publisert: 28.03.18 10:37 Oppdatert: 28.03.18 11:15

R&B-stjernen anklages for å lokke mindreårige til å bli hans sex-kjæledyr, ifølge BBC-dokumentar.

I kveld vises tv-dokumentaren «Sex, Girls & Videotapes» på BBC3 . Der står R. Kellys tidligere kjæreste gjennom to år, Kitti Jones, frem og forteller at R & B-stjernen så å si skal ha dyrket frem ungjenter helt ned i 14-årsalderen til å bli hans personlige sex-kjæledyr.

Det melder flere britiske medier, deriblant The Guardian . Hverken R. Kelly eller hans representanter har kommentert beskyldningene overfor BBC eller The Guardian .

Beskyldningene i den nye dokumentaren – bare den foreløpig siste i en lang rekke av sexanklager mot R. Kelly det siste tiåret – bæres i all hovedsak frem av Kitti Jones. Hun forteller at hun ved flere anledninger i løpet av de to årene hun var sammen med Kelly, ble tvunget til å ha gruppesex med han og andre jenter minst ti ganger i det hun kaller R. Kellys «sex-hule».

– Jeg ble introdusert til en jente som han fortalte meg at han hadde «lært opp» siden hun var 14, det var hans ord. Jeg så at hun kledde seg som meg, at hun sa ting som jeg sa og at hennes manerer var lik mine. Det var da det gikk opp for meg at han hadde dyrket meg frem til å bli et av hans kjæledyr. Han kaller dem sine kjæledyr, forteller Jones i dokumentaren.

En annen gang skal R. Kelly ha fått denne kvinnen til å «krype på gulvet mot meg og utføre oralsex på meg», ifølge Jones.

– Han sa: «Dette er mitt kjæledyr, jeg lærte henne opp. Hun skal lære deg hvordan du skal være med meg», forteller Kitti Jones videre.

R. Kelly har en lang og mørk historie når det kommer til hans seksuelle forhold, spesielt mot yngre jenter. I 2008 ble han frikjent for barnepornografi etter at han ble beskyldt for å ha filmet og fotografert seksuelle møter med en 14 år gammel jente.

Ifølge The Guardian skal lignende saker flere ganger ha blitt løst utenfor rettssalen, blant annet et tilfelle med 15 år gamle Tiffany Hawkins i 1996.

Så sent som i fjor gikk Kitti Jones og to andre kvinner ut via Buzzfeed og beskyldte R. Kelly for gjentatte forsøk på å hjernevaske dem og skape en sex-kult i tiden de hadde et forhold til Kelly.

R. Kellys advokater avviste også den gang beskyldningene, slik Kelly har gjort hver eneste gang denne type anklager mot han har dukket opp.

Men alt startet i 1995 da musikkmagasinet Vibe kunne avsløre et ekteskapssertifikat mellom R. Kelly og det kanskje største R&B-talentet verden har sett, Aaliyah. I sertifikatet sto det at Aaliyahs alder var 18, men i 1995 var hun kun 15 år gammel.

I kveldens BBC-dokumentar bekrefter Kellys tidligere manager, Rocky Bivens, at han var til stede under det hemmelige bryllupet som Kelly selv har kategorisk avvist at har funnet sted noen gang.

Aaliyah ble drept i en flyulykke på Bahamas i august 2001, bare 22 år gammel.

