Spotify med forlik i milliardsøksmål

MUSIKK 2018-12-24T12:08:28Z

Var saksøkt for 13,8 milliarder kroner.

Publisert: 24.12.18 13:08 Oppdatert: 24.12.18 13:27

BBC skrev om dette i helgen.

Det var musikkforlaget Wixen Music Publishing som hadde saksøkt strømmetjenesten. Wixen Music representerer en lang liste celebre artister med massive strømmetall, deriblant Tom Petty, Neil Young, Missy Elliot, Stevie Nicks og Carlos Santana, for bare å nevne noen få.

Alle disse artistene er representert ved større plateselskap som har inngått avtaler direkte med Spotify. Det som Wixen Music Publishing derimot mente at Spotify hadde gjort, var å glemme at musikkens låtskrivere og forlag hadde separate rettighetsavtaler.

Wixen Music Publishing hevdet i fjorårets søksmål at Spotify hadde det så travelt med å lansere seg i USA at de unnlot å undersøke avtalene med de forskjellige motaktørene grundig nok.

Nå har imidlertid partene kommet til enighet, ifølge BBC, som likevel ikke har kunnskap om hvilke summer det er snakk om som har gått fra Spotify til Wixen Music Publishing,

I en felles uttalelse sier Spotify og Wixen Music Publishing at det er full enighet mellom dem, og at de håper på et godt fremtidig samarbeid.