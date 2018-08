OPTIMISTISKE: – Familien velger å være optimistiske og vi tror at hun vil klare å komme seg gjennom dette, sier Aretha Franklins nevø, Tim Franklin i intervjuet med People. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Franklins nevø: - Aretha er hjemme og ved godt mot

Publisert: 14.08.18 13:07

MUSIKK 2018-08-14T11:07:20Z

Aretha Franklins familie opplyser tirsdag til det amerikanske magasinet People at souldronningen (76) er hjemme og at de til tross hennes sviktende helse, er optimistiske.

– Hun er til stede, ler og ved godt mot. Hun er også i stand til å gjenkjenne folk rundt henne, sier Aretha Franklins nevø, Tim Franklin til People .

– Familien er sammen med henne og hun er i sitt eget hjem, opplyser Tim Franklin,

Han forteller at han var sammen med henne fredag for halvannen uke siden.

– Da snakket vi sammen en times tid - og min bror var der lørdag og da var hun også i godt humør, sier Tim Franklin videre i intervjuet med People.

Han er imidlertid bekymret for hva tanten kan få med seg av nyheter.

– Hun ser mye på TV, så jeg håper at hun ikke får med seg alt snakket om at «Aretha er død».

En rekke amerikanske og britiske medier meldte mandag at tilstanden til Aretha Franklin er svært alvorlig .

Samtlige siterer nettstedet Showbiz 411 , som drives av skribent Roger Friedman. Friedman har selv skrevet meldingen, der han hevder eksklusivt å kunne opplyse om at Franklin er svært dårlig, og at familien ber om bønnehjelp og samtidig respekt for privatlivets fred.

« Dette knuser hjertet mitt og hjertene til familien og alle venner av den store Aretha Franklin », skriver Friedman.

Superstjernen har slitt med skrantende helse etter at hun fikk kreftdiagnosen i 2010, og i fjor bestemte hun å legge karrieren på hylla . Da hadde hun rukket å lansere album nummer 42 og legge en 60 år lang merittliste bak seg.

– Familien velger å være optimistiske og vi tror at hun vil klare å komme seg gjennom dette, sier Tim Franklin i intervjuet med People.