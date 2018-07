I AKSJON: Vokalist Ivar Nikolaisen, her i aksjon med bandet Silver i New York i oktober 2004. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ivar Nikolaisen er ny vokalist i Kvelertak

Publisert: 21.07.18 00:24 Oppdatert: 21.07.18 00:53

MUSIKK 2018-07-20T22:24:12Z

Tidligere vokalist i Silver, Ivar Nikolaisen, blir Kvelertaks nye vokalist.

Det bekrefter bandet i en pressemelding like før midnatt natt til lørdag. Dagbladet omtalte nyheten først.

Ivar, som er bror til artistene Elvira, Emil og Hilma Nikolaisen, har tidligere gjort gjesteopptredener med Kvelertak , men blir nå altså frontfigur etter at Erlend Hjelvik gir seg . Han har også vært vokalist i The Good, The Bad & The Zugly.

Allerede fredag kveld hadde han sin første opptreden som Kvelertak-vokalist, på Fjellparkfestivalen i Flekkefjord.

1 av 6 Ivar Nikolaisen i aksjon med Kvelertak på Fjellparkfestivalen i Flekkefjord natt til lørdag. Erlend Ofte Arntsen / VG

– Jeg har vært stor fan av Kvelertak helt siden jeg så dem første gang for snart ti år siden. Det er en ære å få lov til å ta del i maskineriet! sier Nikolaisen i pressemeldingen.

Vil ikke kopiere

Han fastslår at han ikke skal kopiere Erlend Hjelvik.

– Erlend er en løve. Jeg er ei lita rotte! Men denne rotta er rimelig forbanna og full av smitte og pestilens, klar for å spre faenskap til nye høyder! Men mest av alt ser jeg frem til å aldri gå på jobb igjen! sier han.

Det ble tidligere i uken kjent at Hjelvik gir seg , noe han selv røpet i en melding på Kvelertaks offisielle facebook-side.

« Det er nødvendig for meg å skille veier med Kvelertak. Det å ha vært med på å etablere at suksessfullt band har vært gøy og givende, men det har også vært intenst og utfordrende. Det har slitt på meg. Etter hvert som vi har utviklet oss personlig og profesjonelt, så har målen, ønskene og motivasjonene endret seg og ført oss i forskjellige retninger,» skrev han.

Suksess

Kvelertak ble startet i 2007, og har etter hvert etablert seg som et band med internasjonal suksess. Metallica tok dem med som oppvarmere på turneen «By Request Tour» i 2014, og de har også vært med thrashkongene på turné så sent som i vår.

Bandet endte opp med tre album med Hjelvik som vokalist, «Kvelertak» fra 2010, «Meir» fra 2013 og «Nattesferd» som kom i 2016.

I pressemeldingen opplyser bandet at de skal fullføre sommerens turnéprogram før de går i studio i høst for å spille inn neste album med planlagt utgivelse neste år.