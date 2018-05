DØD: Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, ble funnet død i Oman 20. april. Foto: AFP

Chester Benningtons enke raser mot TMZ etter omtale av Aviciis dødsårsak

Publisert: 06.05.18 18:39 Oppdatert: 06.05.18 18:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-05-06T16:39:50Z

Hudfletter kjendisnettstedet for offentliggjøring av detaljer.

Tirsdag denne uken publiserte amerikanske TMZ en sak hvor det fremgikk detaljer om årsaken til den svenske DJ-stjernen Tim « Avicii » Berglings død.

I fjor gikk TMZ ut med tilsvarende detaljer om Linkin Park-vokalist Chester Benningtons selvmord .

Hans kone, Talinda Bennington, har engasjert seg i arbeid med psykisk helse i kjølvannet av ektemannens bortgang. Og hun er kritisk til hvordan TMZ opererer.

– Vær så, vær så snill, IKKE klikk på TMZ-artikkelen eller noen andre om de private detaljene rundt Aviciis bortgang. Dette er måten VI kan stoppe skitne TMZ på, skriver hun på Twitter .

Ikke «begikk»

I en annen kommentar på samme nettsted ber Bennington om at man skrinlegger begrep som «begikk selvmord», og heller bruker uttrykket «døde av selvmord».

Forfatter Anna Shinoda er gift med Mike Shinoda, Linkin Parks andre vokalist og bandleder. Hun har også engasjert seg i saken.

– Dersom du ønsker å vise respekt for de som har gått bort, deres familie og venner, sett en stopper for din egen nysgjerrighet. Ditt klikk på den saken er din stemme. Ditt klikk forteller dem at du vil ha flere slike artikler. Ditt klikk betaler dem for å bryte privatlivets fred og rom til å sørge, skriver Shinoda på Twitter .

I pressens Vær Varsom-Plakat, som VG følger, står blant annet dette om omtale av selvmord: «Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger».

Et søk i Retrievers Atekst-tjeneste viser at ingen norske tekstbaserte medier har omtalt detaljer rundt Aviciis dødsårsak.

Internasjonalt har detaljene fra TMZ hatt begrenset spredning, interessen for dødsfallet tatt i betraktning.

Denne artikkelen handler om Avicii

Selvmord