FORELSKET: Astrid S, her på scenen under byLarm i fjor. Foto: Kristiansen, Tore

Astrid S feirer kjærligheten

Publisert: 14.02.18 19:50 Oppdatert: 14.02.18 20:19

MUSIKK 2018-02-14T18:50:04Z

Kommentarene strømmer på etter at Astrid Smeplass (21) postet nytt bilde av seg og kjæresten på Instagram.

Det er ikke akkurat noen hemmelighet at Astrid S er kjæreste med kajakkpadleren Per Christian Wessel (24). Paret har imidlertid ligget svært lavt i terrenget siden det i fjor høst ble kjent at de svermet.

Husker du? Astrid S bekrefter at hun har kjæreste

Lenge var popstjernen veldig kryptisk når det kom til «mystiske Per» .

VG fikk likevel avbildet paret i oktober i fjor , da Astrid opptrådte for drøyt 700 jublende tilskuere på Melkweg i Amsterdam. Da var nemlig kjæresten med.

På valentinsdagen viser Astrid for hele verden hvor forelsket hun er:

«Happy valentines to my valentine. I like you alot!», skriver den unge gullstrupen under et romantisk nærbilde av seg og Wessel på Instagram .

Manager Harald Marstrander opplyser til VG at 21-åringen befinner seg i studio i London, og at hun «dessverre ikke er tilgjengelig for kommentar».

Astrids fanskare, som er av det særdeles trofaste slaget, fryder seg på artistens vegne og drukner henne og kjæresten i positive hilsener.

Enkelte gir imidlertid uttrykk for at Wessel er i heldigste laget: «You lucky bastard», lyder det fra en beundrer. Astrid S har over 464.000 følgere på bildedelingstjenesten.

Sjekk : Astrid svidde av millionbeløp på turné