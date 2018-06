VIDEO-HIT: Amanda Delara og Antoine Griezmann. Foto: Ole Martin Wold/VG og AFP

VM-stjernen Antoine Griezmann bruker norske Amanda Delara i gladnyhet til fansen

Publisert: 15.06.18 12:39 Oppdatert: 15.06.18 13:13

MUSIKK 2018-06-15T10:39:25Z

Den franske fotballstjernen (27) bruker musikken til Amanda Delara (21) i videoen som nå går verden rundt.

Antoine Griezmann har etter langs tids spekulasjoner endelig offentliggjort hvilket lag han vil spille på fra høsten. Den franske landslagsspilleren har spilt for Atlético Madrid i fire år, og til tross for at han har blitt linket til en hel rekke klubber den siste tiden, blir han værende i den spanske toppklubben nok en sesong.

Bakgrunn : Taus og fremtiden, men avgjørelsen er tatt

Griezmann annonserte nyheten selv via sin egen Twitter. Der la han ut en video, stående foran arenaen til Iberico Madrid. Sentral i videoen er Amanda Delara-låten «We Don’t Run From Anyone».

Videoen har fått tyn på sosiale medier etter at den ble publisert.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Amanda: – Veldig gøy

Amanda Delara (21) slo gjennom for fullt for snart to år siden med debutsinglen «Paper Paper». Siden har hun fulgt opp med låter som «Dirhamz», «Keep Your Dollars» og nevnte «We Don’t Run From Anyone».

Artisten fra Nes på Romerike er svært fornøyd med å figurere i videoen som nå går viralt verden over.

– Det er veldig gøy! Ekstra morsomt at dette skjedde på bursdagen min, sier hun til VG.

– Sangen handler jo om ikke å glemme hvor man kommer fra, og det passer veldig bra med tanke på at han blir hjemme i Atlético Madrid.

Delara kjente godt til Griezmann fra før.

– Selvfølgelig. Han er jo en av verdens største fotballspillere, sier 21-åringen, som selv er svært interessert i fotball.

– Spesielt den følelsen av samhold man får under VM. Jeg må forresten gi en liten «shout out» til det iranske laget! sier sangeren, som har iranske gener.