PARET: Justin Bieber og Hailey Baldwin. Foto: ROBYN BECK / AFP

Justin Bieber bekrefter forlovelsen: – Hailey, jeg er så forelsket!

Publisert: 10.07.18 00:37 Oppdatert: 10.07.18 01:16

MUSIKK 2018-07-09T22:37:38Z

Flere medier meldte natt til mandag at Justin Bieber (24) og kjæresten Hailey Baldwin (21) skulle ha forlovet seg . Nå bekrefter Bieber selv hendelsen.

«Hadde tenkt å vente med å si noe, men nyheter sprer seg raskt. Så her er saken, enkelt og greit: Hailey, jeg er så forelsket i alt ved deg!»

Dette skriver Justin på sin bekreftede Instagram-konto med 100 millioner følgere like over midnatt natt til tirsdag.

Han skriver videre at han er veldig dedikert til å tilbringe livet sammen med henne og til å lære å kjenne alt ved henne, samt å elske henne «tålmodig og vennlig».

Bieber takker også Gud og Jesus og sier han vil la dem guide ham i alle valg og avgjørelser. Han snakker om «Guds timing» og forteller at de forlovet seg på den syvende dagen i den syvende måneden og at tallet syv står for åndelig perfeksjon.

«Du er mitt livs kjærlighet og jeg ville ikke tilbragt livet med noen andre. Du gjør meg så mye bedre og vi utfyller hverandre så bra!».

Skal ha fridd på salsarestaurant

Vitner har fortalt TMZ Bieber skulle ha fridd mens paret var på ferie på Bahamas, i en restaurant på hotellet han og Baldwin oppholdt seg på.

Gjestene i restauranten var angivelig midt i salsadansingen da Biebers sikkerhetsvakt skal ha bedt alle om å legge bort telefonene, fordi «noe spesielt var i ferd med å skje» . Så skal artisten ha gått ned på kne, og deretter fått Baldwins «ja».

I dagene etter delte foreldrene deres kryptiske meldinger om kjærlighet på sosiale medier.

Gomez som eks

Bieber skal i løpet av de siste årene hatt flere flørter, der Selena Gomez jevnlig har vært avbildet i mediene. Flere amerikanske medier spekulerte i 2017 i hvorvidt Bieber og Gomez var sammen igjen . Han og Baldwin har tidligere datet, men avsluttet forholdet i 2016. Det er ikke før den siste måneden de har blitt observert sammen igjen.

Baldwin har på sin side blitt koblet til en annen kanadisk sanger, Shawn Mendes, som hun ble sett sammen med på Met-gallaen i New York i mai i år .