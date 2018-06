SLÅR IKKE AN: Aqua-låten «Rookie», sunget av Lene Nystrøm gjør det ikke bra på hitlistene. Foto: Trond Solberg

Kjempeflopp for Aqua i comebacket

Publisert: 27.06.18 21:46

MUSIKK 2018-06-27T19:46:56Z

Lene Nystrøm og cos første låt siden 2011 blir definitivt ingen «Barbie girl».

Gruppen ga forrige fredag ut låten «Rookie», den første låten fansen har hørt fra Aqua siden 2011.

Den har ikke blitt godt mottatt i hjemlandet Danmark. Avisen Ekstra Bladet omtaler starten på Spotify som «sensasjonelt dårlig». Fasiten viser nemlig at låten ikke en gang er inne på topp 200 av de mest strømmede låtene. For å komme innenfor blant de 200 krever det ikke mer enn 8000 daglige streams, og det har ikke Nystrøm og co klart.

Det var bedre tider før for Aqua. Gruppen, med Tønsberg-jenta Lene Nystrøm i front har solgt til sammen 33 millioner album, og fikk en hit verden over med «Barbie Girl» i 1997.

Låten har heller ikke klart å snike seg inn på Norges topp 50 på Spotify. Der herjer fremdeles den tidligere Mjøndalen-spilleren Mads Hansen, med «Sommerkroppen».

Aqua var lenge et firkløver, men Claus Norreen forlot gruppa i 2016. Dermed er det Søren Rasted, Rene Dif og Lene Nystrøm som utgjør gruppen i 2018. Nystrøm og Rasted var gift i 16 år, men ble skilt i 2017.

Lene Nystrøm kan i hvertfall trøste seg med å ha flere bein å stå enn som Aqua-vokalist. Hun har etterhvert fått en god del roller som skuespiller, og i april i fjor skrev VG at hun har sikret seg rollen som kona til Casper Christensen i den populære «Klovn»-serien.