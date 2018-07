KLAR FOR VG-LISTA: Jesper Jenset har vært med VG-Lista på hele turneen. Nå er han klar for Trondheim. Foto: Brian Cliff Olguin/VG

Jesper Jenset (20) hemmelighetsfull om kjærlighetslivet: – Jeg har det bra

Publisert: 18.07.18 17:30

MUSIKK 2018-07-18T15:30:08Z

TRONDHEIM (VG) Fire år er gått siden han ble oppdaget i «Idol». Nå satser ungpikesjarmøren for fullt på musikken.

Den gang 17 år gamle Jesper Jenset sang seg til en femteplass i «Idol» i 2014. Låten «High», som han slapp to år senere er strømmet over 13 millioner ganger på Spotify, og lå i 14 uker på VG-Lista.

I låten «FOR LOVE.», som han slapp tidligere i år, synger 20-åringen om kjærligheten han har ventet på. Men på spørsmål om hvordan det står til med kjærlighetslivet, er han hemmelighetsfull.

– Jeg har det bra og nyter livet, sier han lurt.

– Har du kjæreste?

– Jeg har det bra, gjentar han med et smil.

Trist med turnéslutt

Jenset er på plass i Trondheim for fjerde og siste VG-Lista-konsert. Han forteller at det har vært stas å gjenta turneen etter å ha vært med i 2016.

– Jeg er mer komfortabel nå, og føler meg veldig heldig som får være med. Det er en veldig artig turné, og jeg har blitt kjent med nye folk. Så det er litt trist at det snart er over, sier han.

Før hver konsert har han et ritual som må følges før han er sceneklar.

– Hehe. Det er å bli slått på ryggen veldig hardt. Jeg husker ikke hvordan det startet, men det har vært sånn fra starten, sier han og ler.

Satser på musikken

Jenset forteller at han har kommet en lang vei fra den første «Idol»-auditionen, og at han har lært mye på veien. Det viktigste for ham er å være i studio og lage musikk.

– Jeg satser litt på å få skrive for andre også. Det er sunt å få vekslet litt mellom sjangere og å jobbe med andre.

Høyere utdanning har han ikke tenkt så mye på. Akkurat nå er det kun musikken som gjelder.

– Jeg brenner skikkelig for musikken. Filosofien min er at hvis det føles riktig, så fortsetter jeg, forteller han.

– Jeg er heldig som kan kalle dette jobb. Å dra rundt å leke seg. Jeg håper jeg får mulighet til å fortsette med det, sier han oppriktig.

På Instagram har han samlet seg nesten 60.000 følgere. Der kommer det også en del henvendelser fra fansen. Som oftest får han spørsmål om når neste låt kommer ut. Jenset avslører at fansen ikke trenger å vente lenge, han har planer om å slippe nytt materiale etter sommeren.