ROCKEVETERAN: Jon Bon Jovi, her under en seremoni i Rock Hall Of Fame i Cleveland i april i år. Foto: Aaron Josefczyk / Reuters

Jon Bon Jovi langer ut mot Kim Kardashian

MUSIKK 2018-10-28T19:01:26Z

Rocker Jon Bon Jovi (56) har svært lite til over for dagesn populærkultur.

Særlig er musikeren stor motstander av den voksende reality-kulturen. I et TV-intervju med Lisa Wilkinson i australske «The Sunday Project» sier Bon Jovi at han synes det er helt forferdelig at vi lever i en «sånn verden».

Han sikter til de mange TV-showene med kjendiser som er kjent for å være nettopp det – reality-kjendiser.

– Jeg kan opplyse om at jeg aldri har ofret så mye som et minutt i mitt liv, noensinne, på et av disse «Housewives» fra bla-bla eller Kardashians. Jeg aner ikke engang hva disse menneskene heter. Det er ikke noe for meg, sier han.

Men litt oppdatert er han. Bon Jovi har fått med seg at den aller største realitykjendisen av dem alle, Kim Kardashian (38) , førte gang havnet i rampelyset i 2007 etter at en privat sexvideo lekket ut .

– Hva skal stå i biografien din? «Jeg spilte inn en pornofilm og gjett hva – ble berømt?». Fuck. Beklager, men da tror jeg at jeg står over, sier 56-åringen, som har besøkt Norge en rekke ganger , og som nylig var gjest hos «Skavlan» på TV 2.

Bon Jovi, som har solgt over 130 millioner album og er kjent for hitåter som «Livin’ On A Prayer» og «It’s My Life», etterlyser talent hos mange av dagens celebriteter.

– Skriv en bok, mal et bilde, spill skuespill, ta studier, syng eller skriv et manus. Berømmelse er et biprodukt av å skrive en god låt.

For tre år siden hadde Bon Jovi faktisk selv planer om å produsere et eget realityshow med tittelen «If I wasn’t a rock star», hvor han skulle presentere musikere. Han snakket varmt om prosjektet i Billboard . Showet ble imidlertid aldri noe av.