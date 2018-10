BESTEMT: Cardi B sa nei takk til å vise frem sin nyfødte datter, tross tilbud om syvsifret dollarbeløp. Her er hun avbildet under American Music Awards i september der hun tok hjem tre priser. Foto: VALERIE MACON / AFP

Tilbudt millionbeløp for baby-bilde

MUSIKK 2018-10-25T11:41:32Z

Men rap-stjernen Cardi B har ingen planer om å selge bildet av datteren Kulture Kiari.

Publisert: 25.10.18 13:41

Det er People Magazine som skriver dette.

I et intervju med Apple Music hevder Cardi B at hun og mannen Offset - som selv er medlem av den kanskje heteste rap-gruppen for tiden, Migos - har blitt tilbudt et syvsifret antall dollar for å dele med offentligheten et bilde av datteren Kulture Kiari som ble født i juli.

– Jeg og mannen min... Vi ønsker bare ikke å vise frem babyen vår akkurat nå. Jeg har blitt tilbudt et syvsifret beløp, men jeg er bare ikke klar for det ennå, sier Cardi B til programleder Ebro Darden.

Hun fremholder at det skal skje helt på hennes og mannens premisser om og når de velger å vise frem sin førstefødte. Noen glimt av Kulture Kiari har det imidlertid vært å se på sosiale medier.

I det samme intervjuet forteller Cardi B at fødselen har gitt henne en helt ny energi, og hun takket datteren da hun vant tre priser under American Music Awards i september.

– Jeg må virkelig få lov til å takke datteren min. Jeg ble så inspirert til å gjøre dette da jeg gikk gravid med henne - til å vise og bevise at de andre tok feil, fordi de trodde ikke at jeg ville komme tilbake etter å ha fått barn, sa hun i takketalen.

Cardi B skulle egentlig ha opptrådt under sommerens Palmesus -festival i Kristiansand, men måtte avlyse på grunn av graviditeten. Ektemannen Offset dukket imidlertid opp på Bystranda i sørlandshovedstaden sammen med sine to kolleger i Migos.

Cardi B har de siste ukene også vært i en kraftig offentlig beef med rap-kollega Nicki Minaj.