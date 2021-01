PRØVER IGJEN: Raylee - med tv-bakgrunn både fra «Stjernekamp», «Melodi Grand Prix» og «Skal vi danse», prøver igjen i MGP-delfinalen til helgen. Foto: Tore Meek

Melodi Grand Prix: Raylees tur i år?

Hils velkommen til enda en fersk gjenganger i Melodi Grand Prix: Fjorårets lytte-favoritt Raylee er klar for nok et forsøk på billett til Eurovision-finale i Rotterdam i mai.

Mandag morgen ble de neste fire utfordrerne til den andre delfinalen av Melodi Grand Prix (MGP) offentliggjort. Disse skal kjempe om en finaleplass førstkommende lørdag.

Og der var det enda et navn som har en fersk historie i denne konkurransen;

Fra før er Rein Alexander klar på nytt i år, som forhåndskvalifisert til finalen i Melodi Grand Prix (MGP) i februar.

Rein var en av finalefavorittene også i fjor, men nådde ikke helt opp med majestetiske «One More Time».

Sist lørdag var det Blåsemafian som stakk av med finalebilletten.

Da ble det også kjent at KEiiNO gjør comeback med bare to år siden sin forrige opptreden – og seier – som førte dem til Eurovision-finale i Tel Aviv i 2019.

I fjorårets finale, sammen med Rein Alexander og vinner Ulrikke Brandstorp, sto også Raylee Charlotte Kristiansen og sjarmerte seg opp til en tredjeplass i finalen med «Wild».

Raylees bidrag ble tidlig en vinner på Spotify i fjor, men i selve MGP-finalen måtte «Wild» se at Ulrikke Brandstorps «Attention» fikk de fleste stemmene.

I år er Raylee klar for revansj!

Her kan du lese VGs anmeldelse av Raylees bidrag i MGP 2021:

Raylee: «Hero»

Tekst og melodi: Andreas Stone Johansson, Anderz Wrethov, Laurell Barker, Thomas

Stengaard og Frazer Mac

«Wild» tok Raylee til tredjeplass i fjorårets MGP-finale. Med «Hero» kan det vise seg at alle gode ting er tre – denne energibunten av en låt er i alle fall soleklar favoritt til å avansere i dette heatet.

Lydbildet på det kjølige verset lener seg tungt mot a-ha anno 1985, mens et nådeløst fengende refreng blåser stadiontaket til himmels med det samme tiårets dramatikk. Joda, alle puddelrock-refrenger gjennom historien ville kanskje hørtes ut som dette om du klappet dem sammen til ett.

Det spiller liten rolle: Raylee har skjønt at dette handler om skamløshet – og hun eier den, som det heter.

Maria Solheim - «Nordlyset»

Tekst og melodi: Andreas Gjone, Camilla North, Elsbeth Rehder, Torgeir Ryssevik og Maria Solheim

Hun er en noe undervurdert skikkelse i fortellingen om norsk pop ved årtusenskiftet, men Maria Solheim er fortsatt aktiv som artist – ikke minst med noen solide barneplater fra de siste par årene. Med den selvforklarende balladen «Nordlyset» har hun levert et nytt bidrag til den etterhvert omfattende kategorien «vakre låter om Nord-Norge», og den låter som en krisp og klar desembernatt under åpen himmel. Likevel: Solheim kunne – og burde nok – dratt på noen hakk her og der, for dynamikkens skyld og i MGP-kontekstens ånd.

Daniel Owen – «Psycho»

Tekst og melodi: Daniel Elmrhari, Paria Ahmadzade, Marius Hongve, Henrik Høven, Patrick Brizard, Jørgen Troøyen, Leif Inge Fosen og Marcus Nilsen Ulstad

Daniel Owen er ferskingen i dette selskapet. 22-åringen fra Ellingsrud vant riktignok «Norske talenter» i 2011, men han har foreløpig til gode å treffe popnerven til idoler som Michael Jackson og Justin Timberlake. Det gjør han heller ikke med denne uengasjerende MGP-debuten. Produksjonen lefler med elementer fra trap – komplett med komiske «skrrrrt!»-utrop – men det skjuler seg fint lite originalt bak den. Owen har i utgangspunktet en bra stemme i den lett nasale Usher-tradisjonen, men den får fint lite å bryne seg på her, verken musikalsk eller lyrisk.

Ketil Stokkan – «My Life Is OK»

Tekst og melodi: Ketil Stokkan

Ketil Stokkan er tilbake i MGP-manesjen. Harstadværingen huskes i denne sammenhengen for «Romeo» (1986) og «Brandenburger Tor» (1990), og det er lite som tyder på at han har brukt de siste 30 årene på å følge de musikalske trendene intenst. Tvert imot: «My Life Is OK» er nesten imponerende nostalgisk, for ikke å si sidrumpa – ikke helt ulik noe Paul McCartney kunne skrevet med venstre hånd på midten av åttitallet. Pluss for modulering og vage ekko av nylig avdøde Phil Spector, minus for en tynn melodi og en flat tekst. Som han selv påpeker: «Some say that my music is bad/ I say no way, my music’s OK». Tja.