Bruce Springsteen til VG: – Donald Trump vil tape!

Bruce Springsteen (71) er klar i sin tale foran det amerikanske presidentvalget: – Ok, Donald Trump vil tape! Det er nummer én – og du hørte det først her.

I et Zoom-møte med Bruce Springsteen svarte rock-legenden slik på VGs direkte spørsmål om hvordan han vurderte det kommende valget som kan være det ett av de viktigste i USAs historie:

– Ok, Donald Trump vil tape! Det er nummer én – og du hørte det først her. Joe Biden vil vinne. Og vårt nasjonale mareritt vil ... Jeg vet ikke om det er helt over, men han kommer til å forsvinne. Jeg er sikker på at han ikke blir gjenvalgt for en andre periode, svarte Springsteen.

Bakgrunnen for Zoom-møtet er selvfølgelig Springsteens kommende plate, «The Letter», som lanseres 23. oktober. I den forbindelse var et tyvetalls journalister invitert til en digital samtale der vi kunne følge Edith Bowman intervjue Bruce Springsteen om hvordan den nye platen med tilhørende dokumentar har blitt til.

Avslutningsvis stilte Bowman noen utvalgte og forhåndsinnsendte spørsmål til Springsteen. Det var tydelig at VGs spørsmål fikk frem den politiske aktivisten Bruce Springsteen.

– Jeg vet ikke om dumhetene vil stoppe. Men jeg ønsker å se et skred av stemmer til Joe Biden, slik at dumhetene ikke gjentas rundt selve valget og vi må vente ytterligere et par måneder for å høre hvem som vant. Det er min bønn. Men jeg tror at USA vil holde sammen som en forent nasjon, uavhengig av den spente situasjonen og forskjellene mellom noen av våre befolkningsgrupper akkurat nå, sa Springsteen.

Han er opptatt av at både USA og resten av verden skal løfte blikket opp og frem.

Spådde høyt konfliktnivå

I forkant av den første og historiske debatten mellom Biden og Trump i slutten av september, ble det av eksperter spådd høyt konfliktnivå. Dette viste seg på alle mulige måter å være riktig spådom.

Avbrytelser, drittkasting og kjekling preget den første debatten i stor grad, og de to kandidatene gikk rett i strupen på hverandre. Det tok heller ikke lang tid før moderator Chris Wallace måtte be president Trump om å være stille. Biden ble også såpass frustrert at han til slutt ba Trump om å «holde kjeft».

Dette var såpass ille at kommisjonen for presidentdebatter nå tar grep, og dermed vil sørge for en mer strukturert debattform fremover.

VANSKELIG Å MODERERE: Ordstyrer Chris Wallace hadde en svært krevende jobb med å sørge for en ordnet første debatt mellom president Donald Trump og motkandidat Joe Biden i slutten av september. Foto: Reuters

– Jeg tror at det stort sett er et mindretall av mennesker som støtter opp under hysteri. Selv mener jeg det er mye positivt på gang, som for eksempel Black Lives Matters som er en svært positiv bevegelse, og når fredfulle bevegelser som marsjerer for sine rettigheter utvikler seg til voldelige konfrontasjoner, er det ikke bra for noen. Hvis du ser på størrelsen og antall fredsmarsjer rundt om i verden, er de i all hovedsak fredelige, mener han.

Men Springsteen understreket også at hans eget lands historie gjør det utfordrende for enkelte grupperinger med tanke på borgerrettigheter.

– Du kan ikke leve i et samfunn der du – om du er farget – kan risikere å bli skutt når som helst, på grunn av en mindre overtredelse eller fordi du er på feil sted til feil tid. Det er på tide at dette stopper, sa Springsteen – som nektet å slippe de harde ordene om president Donald Trump helt.

– Ytre høyre-bevegelsen har blomstret fordi Donald Trump har skapt en atmosfære som gir den en ny selvtillit. Jeg tror de vil krype tilbake under steinen de kom fra når han er i ferd med å forsvinne. Jeg har fremdeles stor tro på det amerikanske folket og på den amerikanske ideen.

Systematisk forskjell

Da det ble snakk om rasisme i presidentdebatten i september sa Biden at det i USA er en systematisk forskjell på hvordan svarte og hvite blir behandlet i lovsystemet. Han la til at de aller fleste politifolk er gode folk, men at det finnes noen som ikke er det, og det må gjøres noe med.

Trump på sin side mente at Biden ikke er for lov og orden, og at byer styrt av demokrater er langt mer voldelige enn andre.

– Jo, jeg er for lov og orden, der folk blir behandlet rettferdig, sa Biden.

Programlederen påpekte at det også har vært en økning i kriminalitet i byer styrt av republikanere.

