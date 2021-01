DØD: Den svenske artisten Joakim Andrén (i midten) er død. Her sammen med State of Sound-Viktor Norén (t.v.) og Gustaf Norén. Foto: TÄRNHUVUD ANNA / Aftonbladet

State of sound- stjerne er død

Artist og musikkprodusent Joakim Andrén ble 34 år gammel.

Publisert: Nå nettopp

Mandag morgen skriver Aftonbladet at den svenske artisten, låtskriveren og musikkprodusenten Joakim Andrén er død.

Andrén, som er mest kjent fra musikkgruppen State of Sound, ble bare 34 år gammel.

Det er familien som opplyser om Andréns død i et Instagraminnlegg:

– Vi har den vanskelige oppgaven å måtte informere om at vår elskede sønn og bror Joakim nylig har dødd i en tragisk ulykke, skriver de til et bilde av han.

Det er foreløpig ikke kjent hva slags ulykke artisten ble utsatt for.

Som følge av coronarestriksjoner vil det kun være nærmeste familie til stede i begravelsen, opplyser familien.

– Så fort covid-restriksjonene tillater det, planlegger vi en minnestund for Joakim sammen med hans fine venner.

Familien ber også om å sørge i fred og ro.

les også Tidligere TV 2-sjef Arne A. Jensen er død

Joakim Andrén er mest kjent for å være med i musikkduoen State of Sound sammen med Viktor Norén. De står bak flere hitlåter som «Wake up where you are» og «Heaven».

Aftonbladet skriver at musikkduoen har over 200 millioner lyttere på Spotify, og ga senest ut musikk i 2018.

Som låtskriver og produsent har Andrén blant annet jobbet med artister som Eric Saade.