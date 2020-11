GODT SAMARBEID: Lars Bremnes og Maria Haukaas Mittet har samarbeidet tett siden i fjor og har laget låten «Fire roser» sammen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Trosser smittefrykt: − En risiko vi må ta

Maria Haukaas Mittet (41) drar på juleturné, Lars Bremnes (55) vil nordover og hjem til jul. I mellomtiden gir de ut julesangen «Fire roser».

Stein Østbø

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Nå nettopp

– Det er alltid en fare for å bli smittet, men det er en risiko vi må ta for å holde hjulene litt i gang i underholdningsbransjen. Vi skal iallfall gjøre et godt forsøk, sier Maria Haukaas Mittet til VG – dagen før hun drar ut på den tradisjonelle juleturneen «Stille natt, hellige natt» med sin mann Hans Marius Hoff Mittet, Alexander Rybak, Rune Larsen og Ingrid Berg Mehus.

Noen julekonsert med makker Lars Bremnes blir det ikke. De to fikk resten av sin felles turné – som de planla da de møtte hverandre under «Hver gang vi møtes» på TV2 i fjor – brått kansellert da Norge stengte ned i mars.

I stedet gikk de sammen om å lage julesangen «Fire roser».

les også «Truls Svendsen – Fra Æ til Å» får 6,5 millioner kroner

– Det finnes så mange julesanger som handler om å se tilbake på barndommen, sier Bremnes.

– Jeg ville heller skrive fra et ståsted som en ung, voksen som lengter hjem. Det er så mye som skjer i den alderen, ikke minst med venner – noen har dratt ut i verden, noen er i militæret, noen går på NAV og noen har kanskje fått barn. Så lurer man på om det blir den samme gjengen, det samme firkløveret som man var? Så det er en sang om å glede seg til å komme hjem også, sier Bremnes og legger til at han kjenner igjen følelsen selv – og kanskje også fra sine tvillinger som nå er 25 år.

Maria Haukaas Mittet supplerer:

les også Årets julekonserter: Taper titalls millioner

– Tenk på alle de unge som sitter der på nikvadrats hybler og opplever at det ikke ble det festlige studieåret som de hadde sett frem til. Når du er i den alderen – 16, 17 år – så skal det koke litt i det sosiale livet. Dette er en liten hyllest til dem som holder ut med dette, sier hun.

De to nordlendingene kjente godt til hverandre fra før, men samarbeidet skjøt fart etter fjorårets «Hver gang vi møtes», der Haukaas Mittet lattermildt sier hun «hang seg på Lars som en blodigle» for å lære fra en låtskriver hun hadde beundret i mange år allerede.

les også Lars Bremnes om Petter «Katastrofes» tolkning: – Gjør litt vondt

– Han er en låtskriver av rang, en som vet å stable ord og lage stemninger, så jeg bruker han for hva han er verdt! Jeg hadde en skrivesperre ut av en annen verden, men Lars hjalp meg veldig – som ei varm hand på skulderen min. Han ba meg trosse alt som kritikeren i hodet sier til deg er dumt, få det ned på papiret, for da slipper det som virker idiotisk etter hvert. Det handler om ikke å gi seg selv mental juling, og la kreativiteten få flyte, mener hun.

– Jeg er stadig innom den stasjonen selv, repliserer Bremnes.

– Men Maria har så masse i kraft i seg selv. Jeg er veldig glad for å kunne skrive til en så fin vokalist, men Maria er mer enn bare en god stemme – hun er også en veldig god formidler, og det inspirerer meg, sier han.

Se hvordan Maria Haukaas Mittet reagerer når Sol Heilo tolker hennes Eurovision-låt, «Hold On, Be Strong», skrevet av Mira Craig!

– Hva synes dere om ikke å være med i jubileumsutgaven av «Hver gang vi møtes»?

– Selvfølgelig hadde det vært gøy å møte de andre igjen, men vi har full forståelse for at ikke alle kan være med, svarer de.

Da pandemien traff landet i mars og de to måtte avlyse resten av turneen, dukket det opp noen andre praktiske problem, spesielt for Maria Haukaas Mittet og mannen Hans Marius Hoff Mittet, som har to barn på henholdsvis fire og syv år.

MØTTES IGJEN: Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes har jobbet tett sammen etter sin felles opptreden under «Hver gang vi møtes» i fjor vinter. Foto: Mattis Sandblad

– Han fikk gjort unna litt gjerde- og terrasse-bygging, mens jeg i starten måtte agere både lærer med hjemmeundervisning og barnehagekonsulent. For å si det på denne måten; jeg skaffet meg et kontor da barna dro tilbake til skole og barnehage igjen, smiler Haukaas Mittet.

– Og da fikk jeg også muligheten til å gjøre ferdig de to EP-ene jeg hadde begynt på, legger hun til.

Lars Bremnes på sin side – også han med kontor – brukte tiden til å sysle med nye låter, deriblant «Fire roser», som er inspirert av yndlingskafeen Café De Fire Roser i Harstad. Han ser ikke bort fra at det kan bli flere julesanger på sikt.

les også Følsomt for Lars Bremnes i «Hver gang vi møtes»: Hadde datteren Julie på Utøya

– Julen er en utømmelig kilde til sanger, både rundt det kirkelige og det verdslige. I julen skal alt på en magisk måte falle på plass, også det som aldri har vært på plass. Det ligger en del sprengstoff i de forventningene, mener han.

Maria Haukaas Mittet nikker enig.

– Man bør unngå forventninger om at alt er som før, for slik er det jo ikke – årene gjør noe med relasjonene våre, alt forandrer seg. At det skapes konflikter, er ikke til å unngå.

Lars Bremnes sikter seg likevel mot å dra nordover til jul, tross restriktive smitteverntiltak.

– Hvis ting ikke blir vanskeligere, så har jeg iallfall billett nordover 2. juledag. Jeg håper det går bra.

Publisert: 25.11.20 kl. 05:07