The Weeknd og Justin Bieber er sure på Grammy

Mens The Weeknd (30) tordner fordi han ikke er nominert til en eneste pris, mener Justin Bieber (26) at han står oppført i feil sjanger.

Timer etter at Grammy-akademiet tirsdag kveld kunngjorde alle de nominerte til utdelingen på nyåret, klaget The Weeknd til sine 13,5 millioner følgere på Twitter.

Der skriver han at han mener Grammy-systemet er «korrupt». The Weeknd, som var spådd å bli belønnet med mange vinnersjanser for albumet «After Hours», glimrer nemlig helt med sitt fravær på listen.

«Dere skylder meg, mine fans og bransjen åpenhet», skriver den kanadiske artisten, som opprinnelig heter Abel Makkonen Tesfaye, til Grammy.

Men The Weeknd er altså ikke den eneste kanadieren som er indignert.

Justin Bieber er riktignok nominert i fire kategorier, deriblant beste popalbum og beste popsolo-opptreden. Men det er ikke i den gruppen albumet «Changes» hører hjemme, mener 26-åringen.

– Veldig rart

Bieber skriver i et innlegg på Instagram, der han har 151 millioner følgere, at han burde vært med i kategoriene for R & B. Han skriver at han håper omgivelsene ikke vil oppfatte ham som utakknemlig, for han er smigret for i det hele tatt å være nominert.

««Changes» var og er et R & B-album, men det blir ikke anerkjent som det. Det synes jeg er veldig rart», skriver 26-åringen i innlegget, som er rettet direkte til Grammy-akademiet.

Bieber presiserer at han «absolutt elsker pop», men at det altså ikke er det han har servert fansen denne gangen.

Spekulerer

Når det gjelder The Weeknd, skriver TMZ at han kan være droppet etter en krangel med Grammy-akademiet, da det angivelig har vært ganske anspente forhandlinger rundt hvorvidt han skal kunne opptre både på den kommende Grammy-utdelingen og Super Bowl på nyåret.

Grammy-akademiet skal ifølge ubekreftede opplysninger til TMZ opprinnelig ha gitt The Weeknd ultimatum om å velge det ene eller det andre.

Selv om partene skal ha kommet til enighet etter hvert, om at han kan gjøre begge deler, spekuleres det nå i om det likevel kan ha gått ut over hans vinnersjanser under Grammy.

Grammy-sjefene har ikke kommentert hverken The Weeknds eller Biebers utspill.

The Weeknds «After Hours» har ifølge Los Angeles Times solgt over 460.000 eksemplarer og kan skilte med 1,7 milliarder strømminger. Det gjør angivelig albumet til årets tredje mest populære.

Norge stiller også med vinnersjanser foran verdens største musikkprisutdeling. Låtskriveren Caroline Ailin (31) fra Bodø er nominert i kategorien «Song Of The Year». Låten hun har vært med på å skrive er Dua Lipas hit «Don’t Start Now».

Sammen med Beyoncé (39) og Taylor Swift (30) er Dua Lipa (25) den som stiller med flest vinnersjanser. Beyoncé har ni sjanser til å sikre seg trofé, mens Swift og Dua Lipa begge er nominert til seks priser.

Ailins og Dua Lipas «Don’t Start Now» er også nominert i den gjeve prisklassen «Record Of The Year», samt i kategorien beste popsolo-opptreden.

Linn Wie Andersen fra Rælingen er nominert for beste spesialutgivelse sammen med Paul McCartney for «Flaming Pie Collectors Edition»

Aurora Aksnes (24) står også oppført på nominasjonslisten, fordi låtskriverne som står bak sangen «Into The Unknown» (fra filmen «Frozen 2», hvor hun synger) kan vinne pris i kategorien «Best Song Written For Visual Media».

