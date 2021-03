ROCKEVETERAN: Tina Turner, her avbildet i 2017. Foto: James Shaw/REX/Shutterstock / James Shaw/REX/Shutterstock

Tina Turner i ny dokumentar: − Ikke et godt liv

I en ny dokumentar forteller Tina Turner (81) om de store helseproblemene som gjorde at hun vurderte å ta sitt eget liv.

– Det var ikke et godt liv, og det gode veide ikke opp for alt det vonde, sier rockedronningen i dokumentaren ifølge The Sun.

Det er 22 år siden Tina Turner sist ga ut et album, og 12 år siden hun opptrådte live. Siden da har hun hatt slag, kreft og nyresvikt.

I den nye dokumentaren «Tina», som går på lufta på HBO i april og på Sky i slutten av denne måneden, utbroderer Turner både livet, karrieren, ekteskapene – og den skrantende helsen.

Før hun fikk utført en nyretransplantasjon i 2017, var den verdensberømte artisten så langt nede at hun vurderte selvmord. Hun tok kontakt med en organisasjon som driver med aktiv dødshjelp.

– Det handlet om å overleve, men det var ikke noe liv. Nyrene sviktet, Jeg begynte å tenke på døden.

Mistet sønnen

Året etter – i 2018 – tok sønnen Craig Raymond Turner sitt eget liv. Han var 59 år.

– Mitt tristeste øyeblikk som mamma, sier Turner i dokumentaren.

Hun forteller videre at det føles som hun er utsatt for en slags forbannelse.

– Hele livet mitt er preget av traumer, noe annet kan ingen påstå. Det er virkeligheten, og det er sannheten. Men man må akseptere det man har fått, sier 81-åringen.

Turner ble forlatt av moren sin da hun var 11 år. Hun og moren gjenopptok kontakten i voksen alder, men det ble aldri et varmt forhold.

– Jeg gjorde alt for at mamma skulle ha det bra, siden hun var alene, men hun likte med ikke uansett.

GLANSDAGER: Tina Turner i Oslo i 1986.

Turner forteller i dokuen at hun sliter med posttraumatisk stressyndrom etter det voldelige forholdet med avdøde Ike Turner. I 1968 tok hun en overdose sovepiller i fortvilelse. Den episoden har hun fortsatt mareritt om.

Vil trekke seg tilbake

Hun beskriver livet som nå ligger foran henne, som «det siste kapittelet». Og det vil hun leve utenfor rampelyset. Samtidig presiserer Turner at hun er stolt over alt hun har oppnådd i karrieren.

– Men når slutter man med å være stolt? Jeg mener, hvordan og når tar man avskjed og forsvinner? spør kvinnen, kjent for låter som «What's Love Got To Do With It», «The Best» og «We Don't Need Another Hero».

Med i dokumentaren er også ektemannen Erwin Bach (65), som hun giftet seg med i 2013. De har bosatt seg i Sveits.

Da forestillingen «The Tina Turner Story» hadde premiere på Broadway i 2019, fortalte Tina til ektemannen at hun skulle dra til premieren for å ta avskjed med sitt amerikanske publikum.

– Jeg tror vi er der nå, med denne sceneoppsetningen og den nye dokumentaren. Det er en avslutning, sier Bach i dokumentaren.

Det er ikke første gang Turners historie brettes ut. Det har skjedd både på film og i bok. Men selv har stjernen vært forsiktig med å uttale seg så åpent om privatlivet foran kamera. Dokumentaren er et unntak i så måte.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.